Zouma condannato a 180 ore di lavori socialmente utili, e non potrà avere gatti per cinque anni Il difensore del West Ham Kurt Zouma dovrà svolgere 180 ore di servizio alla comunità dopo essersi dichiarato colpevole di aver preso a calci e schiaffi il suo gatto. Al francese è stato anche vietato tenere gatti per cinque anni.

A cura di Alessio Morra

Il difensore del West Ham e della Nazionale francese Kurt Zouma è stato condannato dalla Corte dei magistrati di Londra. Zouma dovrà svolgere 180 ore di servizio alla comunità e gli è stato vietato di avere gatti per cinque anni. Lo scorso febbraio era finito sui social un video in cui si vede il calciatore prendere a calci e a schiaffi un povero gattino, che è stato anche lanciato al volo e al gatto è sono state anche lanciate delle scarpe.

Zouma aveva acquisito una incredibile e pessima popolarità mondiale lo scorso febbraio. Perché era sbucato questo video in cui lo si vedeva maltrattare un gatto preso a calci e schiaffi. Una serie di abusi che sono stati condannati pesantemente dagli utenti sui social, ma anche dal West Ham e dallo stesso calciatore che durante il processo ha fatto pubblica ammenda dichiarandosi colpevole dei due capi di imputazione e ha ammesso di aver causato sofferenze inutili a un animale protetto. Oggi è arrivata la condanna che è stata importante, nonostante ci fosse chi pensava che potesse finire in galera.

Zouma dovrà effettuare 180 ore di servizio alla comunità e non potrà tenere gatti per i prossimi cinque anni. Alla Thames Magistrates Court nella zona Est di Londra il difensore era presente al momento della sentenza e non ha mostrato alcuna emozione. Il giudice distrettuale Susan Holdham è stata durissima e ha definito vergognose e riprovevoli le azioni del calciatore. Zouma aveva altri due gatti, due maschi del Bengala, che ha dato via. Il West Ham sta facendo donazioni a diversi enti di beneficenza per animali dopo l'affaire Zouma, che dopo la diffusione di quel video ha perso anche la sponsorizzazione della Adidas.

La corte ha sentito che l'attacco "premeditato" è stato filmato da suo fratello minore, il calciatore della serie inferiore Yoan Zouma, 24 anni, che lo ha inviato a una donna con cui avrebbe dovuto uscire.Ma la donna è rimasta così scioccata che ha annullato il loro incontro, dicendogli: "Non credo che picchiare un gatto in quel modo sia OK, non preoccuparti di venire oggi". Condannato anche il fratello Yoan, autore del video, che ha ammesso un reato di favoreggiamento e ha di fatto fatto da sponda al reato del fratello: "Entrambi avete preso parte a questo atto vergognoso e riprovevole con questo gatto domestico".