Essere sempre al limite. La vita di Zlatan Ibrahimovic è questa e rispecchia la sua carriera calcistica. Il campione svedese non si è mai limitato né dentro né fuori dal terreno di gioco e l'ultima ‘bravata' registrata in Svezia poco prima del suo rientro in Italia, parla da sè. Ibra sarebbe infatti stato multato dalle autorità svedesi per essere andato in giro per Stoccolma su un'auto non immatricolata. Non una vettura qualsiasi, che forse sarebbe potuta passare anche inosservata, ma su una Ferrari Monza SP2. Un gioiellino di cui esisterebbero in tutto il mondo solamente 499 esemplari e che costa la bellezza di 1.6 milioni di euro.

Un regalo che il campione svedese si sarebbe concesso per il su 38° compleanno, festeggiato lo scorso 3 ottobre e con cui si è spostato durante la sua permanenza a Stoccolma, in periodo di quarantena, dove si è allenato con la piccola società dell'Hamarby, di cui detiene alcune quote minori. Ma, in una delle sue uscite, Ibrahimovic sarebbe incorso in un controllo della stradale: patente, libretto e multa. Come raccontano le cronache spagnole riportate da ‘As' la Ferrari non risultava regolarmente immatricolata presso l'Agenzia dei Trasporti svedesi. Un contrattempo che non ha intralciato di certo i piani di rientro di Ibrahimovic che oggi si trova già in Italia, a Milanello, a ‘scontare' la quarantena di rientro come dai protocolli sanitari per tutti coloro che rientrano dall'estero.

Le macchine sportive e costose sono da sempre uno dei punti deboli dei calciatori che si lasciano trascinare dal fascino del lusso a quattro ruote. Anche Zlatan Ibrahimovic non ne è rimasto estraneo spendendo oltre 1.5 milioni di euro per il bolide del Cavallino Rampante. Un piccolo vezzo che di certo non pesa sulle finanze di chi, ai tempi dei Los Angeles Galaxy dichiarò di avere 300 milioni sul conto corrente e di possedere un'isola durante uno sfogo negli spogliatoi dopo una sconfitta. Adesso, però, la concentrazione dovrà tornare tutta sul Milan e alla situazione attuale: non ci sarà tempo per pensare a vizi e vezzi, c'è una stagione da ridisegnare per riportare i rossoneri in zona Europa e poi discutere su eventuali rinnovi di contratto.