Zirkzee vicino alla Juve ma lo United fissa le sue condizioni: bocciata la proposta di Giuntoli Il Manchester United detta le condizioni per l’addio di Zirkzee e mette dei paletti alla Juventus: declinata del tutto l’ipotesi del prestito secco a gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Juventus punta tutto su Joshua Zirkzee ma il Manchester United detta le sue condizioni per lasciarlo partire nel mercato di gennaio. L'attaccante olandese vorrebbe tornare da Thiago Motta per riscattarsi da una prima metà di stagione da dimenticare, ma fra lui e i bianconeri c'è di mezzo l'offerta giusta. L'ultima partita giocata con gli inglesi è stata un disastro, con la sostituzione arrivata dopo mezz'ora, e la volontà del giocatore di ritornare in Italia è sempre più forte.

Ma secondo quanto riportato da SkySport lo United attende comunque l'offerta giusta prima di dare luce verde alla sua cessione. La Juve sperava di fare un affare aggiudicandoselo in prestito secco, ma la strategia di Giuntoli è stata subito fermata dai Red Devils che hanno messo dei paletti stringenti.

Cosa serve alla Juve per puntare a Zirkzee

L'ipotesi del prestito secco è da scartare categoricamente. Giuntoli aveva provato a percorrere questa strada ma si è trovato la strada sbarrata da parte degli inglesi che non hanno intenzione di cedere l'attaccante in queste modalità. La Juve ha contatti costanti con lo United, complice anche la volontà di Zirkzee di tornare da Thiago Motta per provare a risollevarsi, ma non intendono fare passi indietro sulla formula del prestito.

L'unica alternativa per i bianconeri è quella di puntare su un prestito con obbligo di riscatto oppure, idea che al momento resta remota, decidere di acquistare l'attaccante a titolo definitivo già nel mercato di gennaio. Il rischio per lo United è quello di ritrovarsi in rosa un giocatore non gradito da Amorim per la prossima stagione: il nuovo allenatore ha aperto totalmente alla cessione dell'olandese e l'unico modo di convincere gli inglesi a muovere qualche passo sarà quella di inserire almeno l'opzione di acquisto all'interno della loro proposta.