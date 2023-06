Zidane in lacrime davanti alle famiglie dei bambini malati di cancro: “Perdere un figlio è terribile” Testimonial di una associazione per bambini malati, l’ex stella francese si è profondamente commosso in pubblico: “Farò tutto ciò che è in mio possesso per sostenere il progetto e le famiglie”

A cura di Alessio Pediglieri

Il nome di Zinedine Zidane è tornato in auge nel mondo del calcio in questi giorni con la stagione oramai conclusa e le vicende di mercato che iniziano a imperare in giro per il mondo. Gossip, rumors, indiscrezioni che coinvolgono una delle figure iconiche del pallone e tra i giovani allenatori più vincenti ed apprezzati del panorama. Ma il nome dell'ex stella francese è salito alla ribalta anche per un argomento che nulla ha a che vedere sui suoi possibili scenari professionali, partecipando ad un evento di una associazione per i bambini malati, di cui è testimonial, arrivando alle lacrime.

Un discorso breve ma intriso di commozione e che esplode in tutta la sua autenticità nelle lacrime che interrompono Zidane davanti al microfono e ne spezzano la voce. L'argomento è di quelli che tocca nel profondo chiunque, ancor più chi ha perso di recente un carissimo familiare per malattia. Come nel caso di Zizou che nel 2019 ha dovuto dire addio al fratello Farid, scomparso per un tumore incurabile: "Perdere un figlio è la cosa più terribile che esista, siamo tutti d'accordo. I miei genitori ce l'avevano, e so che è dura".

Zidane è salito sul palco in un incontro pubblico e ha rappresentato l'associazione "Le Point Rose", all'interno del progetto del progetto "Domaine de Conclué" una casa medica che mira a sostenere i bambini malati in fin di vita e le loro famiglie. Un momento molto particolare che ha inaugurato una nuova area che accoglierà i bambini malati di cancro ei loro cari per trascorrere gli ultimi giorni in totale serenità, "per uscire da una visione 100% medicalizzata" si legge nella presentazione del progetto che inizierà alla fine di quest'anno e che verrà concluso entro il 2025.

Davanti alle famiglie, ai giornalisti e ai rappresentanti politici locali, Zidane non ha saputo trattenere la commozione: "Io ho la fortuna di avere dei figli sani, ma la mia storia tocca te e la tua tocca me. Ecco perché non posso nemmeno immaginare…" ha esordito l'ex 10 francese fermandosi tra le lacrime. "Per questo motivo quindi è complicato per me ma passerà… ma posso solo dirvi una cosa: sono orgoglioso di poter essere il testimonial di questo progetto e signor sindaco, puoi essere orgoglioso di poter organizzare qualcosa di eccezionale come fai per tutte queste famiglie. Sinceramente non ne avrei idea ma sono orgoglioso di esserne il padrino e farò di tutto affinché tutto ciò che è in mio possesso perché si possa sostenere l'intero progetto e per aiutare tutte queste famiglie. Questo è certo, non vi preoccupate".