Zidane ribaltò il Real e decise la Champions: “Tutti fuori dallo spogliatoio tranne i giocatori!” Svelato il discorso rabbioso di Zinedine Zidane nel 2018, quando guidò il Real Madrid a vincere la Champions League: “Non avevo mai visto niente del genere prima, ero scioccato”.

Zinedine Zidane non allena ormai da due anni, da quando nell'estate del 2021 lasciò il Real Madrid dopo una stagione chiusa senza aver vinto nessun trofeo. Si era detto che attendesse la panchina della Francia, ma la conferma di Deschamps fino al 2026 ha stoppato per ora l'ambizione del 51enne ex Pallone d'Oro.

Zizou ha vinto tutto sia come giocatore che come allenatore, con un carisma del quale si intuisce lo spessore nel racconto fatto nei giorni scorsi da Borja Mayoral, 26enne attaccante – oggi al Getafe – che è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e con le merengues ha poi vinto la Champions League nel 2018. Un trionfo che non sarebbe stato possibile senza un episodio che vide protagonista proprio Zidane nel chiuso dello spogliatoio.

Zidane portato in trionfo dai giocatori del Real Madrid dopo la vittoria della Champions League nel 2018

Il Real stava giocando la semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu, dopo aver vinto all'andata 2-1 a Monaco. La doppia sfida era dunque in discesa, ma a Madrid si andò all'intervallo sull'1-1, in virtù del vantaggio bavarese di Kimmich pareggiato da Benzema. Tutto era ancora in bilico e Zidane avvertì che qualcosa non era come avrebbe dovuto essere nei suoi giocatori. Fu in quel momento che il francese diede vita a uno sfogo che i calciatori del Real non avrebbero dimenticato per tutta la loro vita.

"Stavamo giocando davvero male, Zidane è entrato nello spogliatoio. Non avevo mai visto niente del genere prima – ha detto Mayoral al Podcast Offsiders – Siamo rimasti tutti in silenzio e Zidane ha urlato: ‘Adesso lasciate tutti lo spogliatoio, a parte i giocatori!'. Ha costretto tutti a uscire, i fisioterapisti, i magazzinieri, gli assistenti. Sono andati via tutti".

"Poi ha tenuto un discorso. Ero scioccato. Ci ha urlato contro, ci ha detto che eravamo al Bernabeu, che stavamo lottando per la finale di Champions League, per lo stemma del Real Madrid … Questo discorso è stato proprio… wow! Tutti sono rimasti impressionati: Cristiano, Ramos, Varane, Benzema. Non avevamo mai visto Zidane così prima. Siamo usciti nel secondo tempo e Benzema ha segnato già al 46simo minuto", ha concluso l'attaccante iberico.

La partita sarebbe finita 2-2, consegnando la finale al Real, che avrebbe poi sollevato quella Champions battendo 3-1 il Liverpool a Kiev.