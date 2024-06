video suggerito

Zaniolo non tornerà in Italia nella prossima stagione: la nuova avventura può portarlo in Spagna C’è il Villarreal sulla scia di Zaniolo, rientrato al Galatasaray dopo il prestito all’Aston Villa: non resterà con i turchi, ma è improbabile che possa tornare in Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ennesimo infortunio lo ha tenuto lontano dagli Europei e il calciomercato potrebbe tenere ancora Nicolò Zaniolo a distanza dall'Italia: gli intrecci della sua carriera lo hanno portato a vestire la maglia del Galatasaray, prima di essere ceduto in prestito per un anno incolore all'Aston Villa, ma la sua prossima tappa potrebbe non essere il tanto atteso ritorno in Serie A. Nonostante l'interesse di diversi club italiani l'ex Roma sembra essere destinato alla Spagna, al Villarreal in particolare.

La nuova tappa di Zaniolo

Dopo l'addio ai giallorossi il giocatore ha faticato a trovare continuità: nei primi sei mesi trascorsi al Galatasaray ha messo insieme 5 gol in 10 presenze, rimediando anche due giornate di stop per squalifica, e la successiva esperienza all'Aston Villa non gli ha regalato gioie migliori, riservandogli tanti cambi a inizio di secondo tempo e spezzoni di partita sul finire di campionato. Il riscatto (fissato a 27 milioni di euro) non è stato neanche preso in considerazione dagli inglesi che lo hanno rispedito in Turchia senza pensarci troppo.

Ed è qui che potrebbero aprirsi porte interessanti: l'unica squadra a farsi avanti concretamente per lui è stata il Villarreal di Marcelino, arrivato all'ottavo posto nell'ultima Liga e desideroso di fare qualche passo in avanti per la prossima stagione. Uno scenario che forse Zaniolo non aveva preso in considerazione, ma che secondo SkySport potrebbe diventare una pista molto concreta con la formula del prestito, il secondo da quando veste la maglia del Galatasaray.

Leggi anche Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Bologna da Champions League: ha firmato fino al 2026

Il desiderio del ritorno in Italia

Negli scorsi mesi in realtà Zaniolo aveva espresso più volte la volontà di riavvicinarsi in Italia e di tentare una nuova avventura in Serie A. L'esperienza con la Roma si è chiusa in modo molto brusco, ma il nostro campionato resta sempre la sua più grande ambizione. In alcune interviste aveva aperto alla possibilità concreta di un ritorno, con il Milan a fare da sfondo a questo possibile trasferimento che alla fine non ha subito l'accelerata che tutti si aspettavano.