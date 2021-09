Zaniolo ha perso la pazienza: decisione drastica dopo Verona-Roma Nicolò Zaniolo è finito nel mirino dei tifosi dopo la prima sconfitta stagionale della Roma sul campo del Verona. Il centrocampista oggetto di numerose critiche per il suo rendimento ha deciso di prendere provvedimenti, con l’obiettivo di concentrarsi meglio e isolarsi per recuperare lo smalto migliore.

A cura di Marco Beltrami

Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Verona, tanti tifosi della Roma hanno puntato il dito su Nicolò Zaniolo. Non è un caso che il nome del centrocampista protagonista di una prestazione opaca e sostituito nel secondo tempo è finito nei trend di Twitter nelle scorse ore. Anche per questo, e per evitare distrazioni che gli impediscano di concentrarsi sul campo e sulla ferrea volontà di ritornare ai fasti del pre-infortunio, il calciatore giallorosso ha deciso di mettere in stand-by i social, con i suoi tanti followers che sono rimasti sorpresi.

Nicolò Zaniolo ha chiuso il suo seguitissimo profilo Instagram. Il numero 22 della Roma ha deciso dunque di sparire per un po' dalle piattaforme social, dopo qualche critica di troppo per il suo rendimento non entusiasmante. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il match contro il Verona, in cui il classe 1999 non ha brillato. José Mourinho lo ha sostituito al 66′ minuto e nel commentare il match nelle classiche interviste dopo il fischio finale ha sottolineato: "Zaniolo doveva abbassarsi di più", sottolineando gli errori di quello che è comunque uno dei giocatori su cui punta di più per il futuro.

Purtroppo in tanti si sono riversati sui social senza concedere attenuanti a Zaniolo, sottolinenando il suo avvio di stagione sotto-tono, dimenticando tutto quello che è accaduto nei mesi scorsi. Zaniolo infatti reduce da un doppio grave infortunio, ha bisogno di ritrovare fiducia in se stesso e nei propri mezzi, mettendo da parte anche quella "paura" e quei "freni virtuali" fisiologici per chi non in una ma in due occasioni, è stato costretto a fermarsi a lungo. Lo stesso Mou poche settimane fa ha parlato di "cicatrici emozionali" di Zaniolo che inevitabilmente ha bisogno di tempo.

Un tempo che lui e la Roma gli stanno concedendo anche alla luce di potenzialità importanti, con buona pace dei tifosi che vorrebbero rivedere già nell'immediato il miglior Zaniolo. Ecco allora la decisione drastica di chiudere il proprio profilo Instagram, fino a poche ore fa costantemente aggiornato. In precedenza era accaduto solo in occasione delle sue tribolate vicende sentimentali. La volontà di Zaniolo sembra essere quella di isolarsi, per continuare a lavorare sodo, senza distrazioni.