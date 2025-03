video suggerito

Zaha è il migliore in campo, ma la premiazione è assurda: siede su un trono con la corona Zaha è stato protagonista di una cerimonia bizzarra dopo essere stato eletto come migliore in campo: lo Charlotte FC ha preparato un trono per lui in mezzo ai tifosi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wilfried Zaha ha vissuto alla grande il suo debutto in MLS con lo Charlotte FC ma non si sarebbe mai aspettato di vivere una premiazione quasi cinematografica. Tutto diventa show negli Stati Uniti e ovviamente la consegna del premio come migliore in campo non poteva che essere in grande stile: l'attaccante è alla sua prima esperienza nel campionato americano ed era visibilmente imbarazzato quando qualcuno gli ha posato una corona sul capo invitandolo ad accomodarsi sul trono.

Non basta il premio, la statuetta che viene consegnata in diverse forme in tutti i campionati del mondo, perché del North Carolina il miglior giocatore in campo viene festeggiato con una cerimonia in grande stile e in campo viene portato addirittura un trono dove farlo accomodare. Zaha è rimasto stranito ma poi ha partecipato volentieri calandosi nei panni del sovrano, tra l'euforia dei tifosi che hanno già trovato il loro nuovo idolo.

Zaha premiato con una corona

Il debutto in MLS è stato brillante e nella vittoria dello Charlotte FC contro l'Atlanta United Zaha ha segnato un gol e servito l'assist per il 2-0. Una prestazione superlativa che gli ha fatto guadagnare il premio come migliore in campo, ma nessuno lo aveva avvertito di questo rituale bizzarro. L'attaccante è stato protagonista di un cerimoniale assurdo che non si è mai visto in nessun campionato: gli hanno messo in testa una corona nera (offerta dallo sponsor) e poi gli hanno fatto salire le scale per permettergli di accomodarsi su un trono che è stato posizionato fra i tifosi.

Senza nessuna esitazione l'ivoriano ha partecipato ai festeggiamenti, piazzandosi nel suo posto d'onore con un grande sorriso a favore delle telecamere. Si è sentito immediatamente a suo agio, nonostante da fuori tutta la cerimonia sia apparsa piuttosto bizzarra e pittoresca, con tanto di fumogeni alle sue spalle che hanno contribuito a creare uno show al quale Zaha potrebbe abituarsi presto.