Yildiz rinnova con la Juve fino al 2030, gesto a sorpresa di Comolli: “Oggi è troppo importante”

Kenan Yildiz ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2030 e il club ha deciso di ufficializzare il tutto in modo speciale. Quella che sarebbe dovuta essere la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio, è diventata quella in cui è stato formalmente blindato il matrimonio dell'attaccante turco con la Vecchia Signora. Una giornata speciale, anche per Damien Comolli, l'amministratore delegato, che ha deciso per l'occasione di fare qualcosa di unico. Per la prima volta ha parlato in italiano, scusandosi anche per l'"intrusione" con Luciano Spalletti.

Comolli ufficializza il rinnovo di Yildiz con la Juventus, scelta inedita

Comolli e Yildiz sono entrati insieme in sala stampa e poi è toccato al transalpino prendere la parola. Lo stesso Kenan è rimasto sorpreso dalla scelta del suo dirigente. Per la prima volta da quando è a Torino, l’AD ha deciso di parlare in italiano proprio per dare un’ulteriore dimostrazione dell’importanza della giornata alla Juventus.

Nonostante le difficoltà, Comolli è riuscito a portare a termine il suo intervento scusandosi a più riprese inizialmente: "Buongiorno a tutti. Prima di iniziare, permettetemi una piccola premessa. È la prima volta che parlo in italiano in un’occasione pubblica. Vi chiedo quindi di scusarmi se farò qualche errore, ma questa occasione è troppo importante per non comunicare con voi nella vostra lingua. Mi scuso anche con il mister Spalletti e con tutti voi se mi prendo qualche minuto del vostro tempo, ma oggi siamo davvero molto contenti di poter annunciare ufficialmente il rinnovo di Kenan fino al 2030″.

I progetti per il futuro della Juventus

Il dirigente ha spiegato il motivo per cui la Juventus vuole puntare forte su un giocatore come Yildiz: "È un grande talento, ma possiede anche le qualità che servono a un leader: costanza, ambizione, disponibilità, senso di responsabilità da mettere al servizio della squadra. È un giovane uomo cresciuto con valori forti, valori di famiglia, come quelli della famiglia bianconera. Grazie, Kenan, per aver deciso di rimanere con noi".

Obiettivi prestigiosi per il futuro, per una Juve che vuole pensare anche al futuro: "Voglio infine ricordare che stiamo affrontando un percorso ambizioso e impegnativo. Vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita, vogliamo dare orgoglio ai nostri tifosi, vogliamo costruire la Juve del futuro. Il rinnovo di Kenan è un passo importante in questo percorso, ma non sarà l’unico. Continueremo a lavorare fino alla fine, e anche oltre, per la Juve e per i nostri tifosi".

Le parole di Yildiz dopo il rinnovo con la Juventus

Non può che ringraziare Kenan Yildiz tutta la famiglia, John Elkann compreso: "Ringrazio John Elkann, Comolli, i compagni, il mister, tutta la Juventus e i tifosi. Sono contento di restare in questa famiglia, sono sicuro che faremo grandi cose. Amo la Juventus, sapendo di avere sempre il supporto dei tifosi e della mia famiglia, fino alla fine".

Sul rinnovo non ha potuto non esprimersi anche Luciano Spalletti che ha confermato la presenza di Kenan Yildiz contro la Lazio. Le sue condizioni fisiche lo consentono. Parole importanti del tecnico: "Il commento è che ci siamo vestiti tutti così perché è un giorno importante per il futuro della Juventus. È significativo rispetto alle intenzioni di questo club. È bellissimo pensare di poter avere Kenan in squadra per più anni possibile. Dà forza a tutta la squadra. È importante quanto fa brillare, quanto riesce a stare collegato alla squadra e influenzarla. Yildiz ha lo strappo, l'uno contro uno fulminante. Con uno così ti trovi a giocare in superiorità, visto che salta quasi sempre l'uomo. Yildiz è veramente tanta roba. Ha avuto ottimi insegnamenti: è solare e sorridente, e questo fa parte della cultura e della sua famiglia".