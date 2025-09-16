Yildiz come Del Piero, gol identico alla stessa squadra e poi se lo trova in TV: “Sono un po’ stanco”

I gol alla Del Piero sono un marchio registrato, in tutto il mondo. La prima esecuzione internazionale l'ex 10 della Juventus la realizzò contro il Borussia Dortmund nel 1995. Esattamente trent'anni dopo Kenan Yildiz ha fatto la stessa cosa, o meglio lo stesso gol. Dopo il rocambolesco 4-4 tra Juve e Borussia Yildiz e Del Piero si sono incontrati nell'intervista che il turco a caldo ha rilasciato a Sky. Uno splendido dialogo, con complimenti reciproci chiusa con l'onestà di un ragazzo di vent'anni che si giustifica per il suo italiano, che per la verità era già di buon livello.

Il primo gol alla Del Piero, Borussia-Juve 1-3 (1995)

Juventus e Borussia Dortmund negli anni '90, precisamente tra il 1993 e il 1997, si sono affrontati sette volte. Baggio e Del Piero realizzarono magie, il 13 settembre 1995 nel primo match di Champions League della Juve dopo quasi dieci anni, Del Piero segnò un gol passato alla storia. Yildiz esattamente trent'anni dopo ha replicato, gol identico, sempre contro il Borussia Dortmund.

"Sono stato istintivo, ho visto.e l'ho messo nell'angolino"

Dopo la partita l'attaccante turco ha trovato in diretta a Sky Del Piero che lo ha accolto così: "Complimenti bravissimo, c'è poco da aggiungere". Poi fanno vedere il gol del 1995 al numero 10 di oggi, che con onestà dice: "il suo non l'avevo mai visto, il suo è un po' meglio".Del Piero poi gli fa una domanda: Che ti è passato per la mente, sei stato istintivo o meno?". Yildiz candido conferma: "Sono stato istintivo, quando è arrivata la palla, ho visto che avevo lo spazio, volevo la palla di prima e poi l'ho messo nell'angolo, sono felice per questo gol che è venuto così bello".

L'intervista prosegue tra i sorrisi, Yildiz parla anche della stanchezza con il sorriso: "Con il mister mi trovo molto bene, oggi abbiamo iniziato bene, sono felice per la squadra, voglio fare il meglio per la Juve, sono un po' stanco, il mio italiano non va bene adesso".