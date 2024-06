video suggerito

Xisco Nadal sovrappeso dopo il ritiro, ma in campo è fulmineo: spettacolare gol al Cagliari Il nome di Xisco Nadal è diventato virale nelle scorse ore per un suo gol con il Villarreal al Como-Cagliari nel ‘The Soccer Tournament’ nonostante la sua forma fisica non sia delle migliori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Xisco Nadal il 15 giugno 2003 è entrato nella storia del calcio spagnolo diventando il più giovane marcatore nella storia della Liga all'età di 16 anni e 153 giorni. In quel momento tanti pensavano di trovarsi ad una nuova stella del calcio spagnolo ma il percorso del calciatore delle Baleari è stato tutt'altro che brillante e si chiuso dopo vari prestiti nel 2018 come giocatore del CD Roda dopo aver vestito le maglie di Numancia, Granada 74, Levante, Alqueries e CD Segorbe.

Questo ragazzo classe 1986 ha giocato 158 partite da professionista, la maggior parte delle quali (91) in Segunda Division dove ha segnato sei gol: il 15 giugno 2003 segnò un gol con la maglia del Villarreal contro l'Espanyol e divenne il più giovane marcatore nella storia della Liga poco dopo aver compiuto 16 anni ma questo record gli venne sottratto da Iker Muniain poco dopo.

Xisco Nadal segna un gol bellissimo contro il Como-Cagliari

Perché si torna a parlare di Xisco Nadal dopo tanto tempo? Perché nelle scorse ore è diventato virale un video sui social network in cui si vede l'ex calciatore che segna un bellissimo gol per il Villarreal in una partita di calcio a 7, nell'ambito di un torneo internazionale in corso negli Stati Uniti chiamato ‘The Soccer Tournament': nelle immagini si può notare il notevole cambiamento fisico dell'ormai ex calciatore rispetto a qualche anno fa ma questo non gli ha evitato di risultare decisivo nella partita contro il Como-Cagliari.

Xisco è attualmente un dirigente della prima squadra del club spagnolo ma si è tornati a parlare di lui per il gol di pregevole fattura che ha realizzato in questa manifestazione che si sta tenendo in North Carolina: Nadal ha rubato il pallone ad un avversario e ha concluso verso la porta battendo il portiere dopo una mini-fuga con dribbling su un difensore.

Che cos'è il The Soccer Tournament: c'è in palio un milione di dollari

Il ‘The Soccer Tournament', denominato anche TST 2024, è alla sua seconda edizione e si sta giocando a Cary, nella Carolina del Nord: è inizato il 5 giugno e si chiuderà il 10 giugno 2024. L'evento si divide in due tornei, uno maschile e uno femminile, che mettono in palio per i vincitori un premio da un milione di dollari.

A questo torneo stanno partecipando squadre come Burnley, Inter, Borussia Dortmund e Bayern Monaco e si possono vedere in campo ex giocatori e vecchie glorie del calibro di Marco Materazzi, Lucas Barrios, Kun Agüero, Santana, Borja Valero, Rossi, Marcos Senna o Kevin Großkreutz.