Xhaka positivo al Covid, salterà Svizzera-Italia: “Non si è voluto vaccinare” Granit Xhaka salterà la sfida della Svizzera contro l’Italia di domenica 5 settembre valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. Il centrocampista dell’Arsenal è risultato positivo al Covid-19 durante il ritiro della Nazionale elvetica che ha poi rilasciato una dichiarazione: “Non si è voluto vaccinare”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Svizzera è l'avversario dell'Italia nella prossima gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale elvetica, in vista della sfida contro gli azzurri, dovrà fare a meno del proprio capitano: Granit Xhaka. Il centrocampista dell'Arsenal, che in estate è stato a un passo dal trasferimento alla Roma di Mourinho, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, che non sarà dunque presente nella gara di domenica 5 settembre a Basilea contro la Nazionale di Roberto Mancini, era stato già escluso dal match di mercoledì sera contro la Grecia in quanto costretto ad auto-isolarsi.

A rendere però ancora più particolare la vicenda ci ha pensato proprio il capo delle comunicazioni della Federcalcio svizzera che ha dichiarato come Granit Xhaka abbia rifiutato di essere vaccinato contro il Covid-19. L'unico della rosa a disposizione di Petkovic a non volersi sottoporre al trattamento per contrastare il contagio dal virus.

La versione ufficiale della Svizzera: "È stata una sua decisione"

"È un giocatore non vaccinato – ha dichiarato Adrian Arnold – Abbiamo lasciato la decisione libera ad ogni giocatore, è una decisione personale di ognuno, proprio come qualsiasi altra persona in Svizzera". Arnold ha spiegato le raccomandazioni da parte della Federazione svizzera prima delle gare per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar: "Abbiamo raccomandato tutti di vaccinarsi ma ognuno ha poi deciso da solo personalmente".

Il capo ufficio stampa della Svizzera torna poi su Xhaka: "È anche suo diritto non essere vaccinato – aggiunge – Tutti gli altri giocatori della squadra sono stati vaccinati o si sono ripresi dal Covid, quindi sono più o meno al sicuro, almeno da un punto di vista medico". Il test positivo di Xhaka lo ha escluso dalla partita della Svizzera contro la Grecia giocata mercoledì.

Il giocatore dell'Arsenal ha mostrato i sintomi al mattino e sebbene un test rapido avesse dato un risultato negativo, un test PCR ha poi confermato l'infezione. Arnold, nel corso della sua dichiarazione spontanea sulla vicenda, ha detto che nessun altro giocatore della Svizzera ha avuto bisogno di isolarsi in vista della gara di qualificazione ai Mondiali in casa contro l'Italia domenica.