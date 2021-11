Xavi non guarda in faccia nessuno al Barcellona: decisione drastica su Piqué Xavi si è presentato nella sua nuova vita da allenatore a Barcellona con il piglio di chi è disposto a tutto pur di risollevare le sorti della formazione blaugrana. L’ex centrocampista vuole rimettere tutti in riga, anche chi è un vecchio amico e compagno di tante battaglie come il senatore Gerard Piqué.

A cura di Marco Beltrami

Altro che genio e sregolatezza. Xavi nella sua esperienza da calciatore è stato tutto talento e razionalità. Con il pallone tra i piedi l'ex centrocampista sapeva sempre cosa fare, con la capacità di vedere linee di passaggio e spazi, che gli altri non vedevano. Doti che il classe 1980 vuole "confermare" anche nella sua nuova vita da allenatore, per provare a risollevare le sorti di un Barcellona irriconoscibile rispetto a quello del passato. Ne sa qualcosa Piqué, suo ex compagno, che ha già dovuto fare i conti con le regole imposte dal successore di Koeman.

Dopo i sorrisi e l'entusiasmo, Xavi si è presentato nello spogliatoio del Barcellona con il piglio di chi vuole dare una sferzata a tutto l'ambiente. 10 le regole ferree che tutti dovranno osservare ora in blaugrana, con la prospettiva altrimenti di fare i conti con sanzioni disciplinari. Il giovane tecnico ha voluto dimostrare di essere pronto per una gestione a 360° della sua rosa dando seguito a quelle parole pronunciate in conferenza stampa che sono apparse come un monito per tutti ("Dobbiamo mettere ordine perché quando c'è stato, abbiamo fatto bene").

Il primo a pagare dazio è stato Gerard Piqué: secondo quanto riportato nella trasmissione El Partidazo de COPE, Xavi ha cancellato l'intervista che il difensore aveva già programmato di rilasciare nel corso del programma "El Hormiguero" la prossima settimana. Il motivo? Impedire che i calciatori siano distratti e non focalizzati sul campo, e cancellare la possibilità che possano magari contribuire a destabilizzare ulteriormente l'ambiente. D'altronde proprio Piqué è stato uno dei più criticati negli ultimi mesi per i suoi costanti impegni in eventi poco legati al mondo del calcio. Ecco allora il primo "richiamo" da parte di Xavi che non guarda in faccia nessuno, nemmeno un compagno di tante battaglie.