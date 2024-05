video suggerito

Xavi esonerato dal Barcellona: già deciso il nuovo allenatore, a breve l’ufficialità Il Barcellona ha esonerato Xavi: la decisione gli è stata comunicata stamattina dal presidente Laporta. Lunedì prossimo l’annuncio del prossimo allenatore blaugrana: sarà Hansi Flick. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Nuovo ribaltone in casa Barcellona: Xavi è stato esonerato e al suo posto in panchina arriverà Hansi Flick, che sarà annunciato ufficialmente lunedì prossimo. La comunicazione del benservito è stata data al tecnico direttamente dal presidente Joan Laporta, alla presenza del Ds Deco.

"Il presidente del FC Barcellona, ​​​​Joan Laporta – recita la nota del Barcellona – ha informato oggi Xavi Hernandez che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25. L'incontro si è svolto presso la Città dello Sport Joan Gamper ed erano presenti il ​​vicepresidente sportivo, Rafa Yuste, e il direttore sportivo, Deco, nonché gli assistenti di Xavi, Oscar Hernandez e Sergio Alegre. L'FC Barcelona vuole ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, che si aggiunge a una carriera senza precedenti come giocatore e capitano della squadra, e gli augura tutta la fortuna del mondo. Xavi Hernandez allenerà la sua ultima partita da tecnico della prima squadra questa domenica a Siviglia. Nei prossimi giorni il Barcellona farà il punto sulla nuova struttura della prima squadra".

Flick nuovo allenatore del Barcellona

Nuova struttura che sarà imperniata su Hansi Flick, 59enne tedesco che nel 2020 ha guidato il Bayern Monaco ad un trionfale Triplete e poi è stato per un paio d'anni Ct della Germania, prima di essere esonerato nel settembre del 2023, al culmine di risultati deludenti che avevano fatto seguito all'altrettanto deludente Mondiale in Qatar. L'annuncio ufficiale arriverà lunedì prossimo: il contratto dovrebbe essere di un anno, con opzione per un'altra stagione vincolata agli obiettivi.

Da gennaio in poi la panchina del Barcellona ha vissuto una vera e propria altalena: prima Xavi aveva annunciato l'addio, poi è stato convinto a rimanere, con l'annuncio dato festosamente qualche settimana fa e l'ostentazione di massima comunione di intenti, infine adesso l'esonero, conseguenza delle ultime dichiarazioni del tecnico sul momento complicato del club, parole che avevano fatto infuriare Laporta. "I tifosi devono capire che la situazione è difficile, soprattutto a livello economico – aveva detto Xavi – La programmazione sportiva sarà dettata dalla situazione finanziaria. È difficile competere col Real se non ci sono i soldi per il mercato". Dichiarazioni che sono state il suo epitaffio sportivo al Barça.