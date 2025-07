Xavi e Guardiola candidati come CT dell’India, troll prendono in giro la Federazione: è tutta una bufala

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che Xavi e Guardiola si erano candidati per diventare CT dell’India, ma era tutta una bufala: la Federazione è stata presa in giro da un gruppo di troll ma un dirigente si era già esposto pubblicamente con dichiarazioni che riguardavano i due allenatori spagnoli.

Xavi e Guardiola candidati per diventare CT dell'India, ma è tutta una bufala: la Federazione indiana è stata presa in giro da un gruppo di troll ma un dirigente si era già esposto in pubblico con dichiarazioni che riguardavano i due allenatori spagnoli. Sembra una situazione studiata a tavolino, invece è tutto vero.

Nè Xavi né Guardiola hanno inviato il loro CV dalla loro email personale per diventare CT della nazionale indiana. Questa voce aveva preso piede nei giorni scorsi, quando il giornale Times of India aveva riportato che l'ex allenatore del Barcellona si era candidato per diventare nuovo Head Coach: a svelare tutto era stato un dirigente della federazione ma poche ore dopo è arrivata la smentita.

La All India Football Federation (AIFF) ha ha confermato che la candidatura presentata all'ex allenatore del Barcellona e centrocampista della Spagna, Xavi Hernández, per il ruolo di capo allenatore della nazionale indiana era una bufala: "L’AIFF ha ricevuto un’email con le candidature degli allenatori spagnoli Pep Guardiola e Xavi Hernández. L’autenticità non è stata confermata, ed è emerso che si trattava di application false".

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, dopo aver ricevuto un'e-mail dall'indirizzo personale che riportava spagnolo, il comitato etico aveva comunque respinto la sua domanda per mancanza di fondi: "Anche se Xavi fosse stato sinceramente interessato all'India, avremmo avuto bisogno di molti soldi".

Dopo aver scartato le candidature false di Pep Guardiola e Xavi, l'AIFF ha puntato il suo obiettivo su tre profili tra i 170 ritenuti credibili.

Questa vicenda ha destato qualche sospetto, con alcuni che l'hanno addirittura vista come una strategia dell'AIFF per mettere in luce un complicato processo di reclutamento dopo la separazione con lo spagnolo Manolo Márquez a inizio luglio.

I tre nomi rimasti in lizza sarebbero quelli dell’ex giocatore internazionale Khalid Jamil, quello di Stephen Constantine (già alla guida della squadra in due periodi) e quello dell’ex commissario tecnico della Slovacchia Stefan Tarkovic. L’AIFF aveva esonerato Igor Štimac a giugno 2023 prima di assumere Márquez ma l’India è stata eliminata nelle qualificazioni al Mondiale 2026 al secondo turno.

Una situazione piuttosto delicata per pensare di portare a New Delhi uno tra Xavi e Guardiola.