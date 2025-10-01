Xabi Alonso riceve uno strano regalo in Kazakistan: il Real Madrid lo nasconde per l’imbarazzo

Il Real Madrid ha sbrigato agevolmente la pratica Kairat. Più impegnativo è senz'altro stato arrivare fino ad Almaty, un viaggio lunghissimo dalla Spagna al Kazakhistan, nella parte più vicina alla Cina. La partita è finita 5-0 con uno scatenato Mbappé protagonista, il francese ha realizzato una tripletta. Durante la conferenza stampa al tecnico dei blancos Xabi Alonso è stato fatto un regalo molto particolare. Un giornalista gli ha regalato un pesce, ma non uno qualsiasi. L'omaggio è stato consegnato e preso, ma subito nascosto dall'addetto stampa del club.

Il dono a Xabi Alonso del giornalista kazako

La motivazione a questo particolare cadeau c'è. Perché Xabi Alonso, oltre a essere stato uno straordinario calciatore e a essere un allenatore di livello, è anche un appassionato pescatore. Tra una domanda e l'altra all'improvviso durante la conferenza stampa un giornalista kazako si alza e dice "Ho preparato un regalo per te. So che ti piace pescare, so che sei un bravo pescatore", e al tecnico ha regalato un pesce di gomma. Stupito il tecnico basco ha accettato il dono con un sorriso, ma non lo ha nemmeno visto perché l'addetto stampa lo ha fatto scomparire.

Il Real si è portato il regalo a Madrid

Quel pesce di gomma, come hanno dichiarato poi alcuni giornalisti spagnoli, ha continuato a ripetere: ‘1, 2, 3 Hala Madrid', sulle note utilizzate il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo. Quel ritornello ha fatto sorridere il tecnico, che prima di riceverlo ha sentito queste parole. Quel pesce di gomma, secondo quanto riportato da Marca, che ha pubblicato un video, è salito a bordo del pullman che ha portato la squadra, poi, in aeroporto. Chissà se diventerà il portafortuna del Real Madrid, che va a caccia della sedicesima Champions League.

Il cammino del Real Madrid nella Champions League 2025-2026

Il Real Madrid è una delle tre squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate della fase a campionato della Champions League, le altre Inter e Bayern Monaco. I blancos hanno battuto Marsiglia e Almaty e nelle prossime tre giornate affronteranno prima la Juventus, poi il Liverpool, in due partite con avversari storici, e poi l'Olympiacos, prima di chiudere il girone sfidando Manchester City, Monaco e Benfica.