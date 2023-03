Voragini nel tetto dello stadio dell’Arsenal: pioggia a catinelle sui tifosi, scatta la fuga Tifosi inzuppati e fuggi fuggi generale giovedì sera durante Arsenal-Sporting di Europa League: il tetto di uno degli stadi gioiello dell’invidiatissimo calcio inglese ha cominciato a perdere copiosamente in due punti.

A cura di Paolo Fiorenza

Serata da dimenticare per i tifosi dell'Arsenal che non solo hanno assistito all'eliminazione della loro squadra ai calci di rigore contro lo Sporting, ma hanno anche visto Takehiro Tomiyasu uscire in stampelle dopo una decina di minuti e successivamente infortunarsi anche William Saliba, A peggiorare il quadro, ci si è messo anche il tetto dell'Emirates Stadium, che ha ceduto in più punti proprio nel corso di una pioggia scrosciante.

La partita era iniziata con una sorpresa in tribuna: nessuno si aspettava di veder spuntare tra gli spettatori Kim Kardashian. L'influencer americana è apparsa assieme al figlio Saint (uno dei quattro avuti da Kanye West), che è tifoso dei Gunners. Una presenza peraltro non solo dovuta alla passione calcistica: la partecipazione alla partita fa parte di un documentario che la più grande delle sorelle Kardashian sta girando a Londra. Immancabile è stata la testimonianza postata su Instagram, dove Kim vanta quasi 350 milioni di followers.

La storia postata su Intagram da Kim Kardashian

Un'altra sorpresa, ben peggiore, attendeva gli spettatori del match. Ad un certo punto, infatti, la pioggia ha iniziato a cadere a catinelle delle tribune, dopo che il tetto di Emirates ha cominciato clamorosamente a perdere in due punti, uno sulla linea di metà campo e l'altro dietro una porta. Autentiche secchiate d'acqua, che hanno generato un fuggi fuggi generale dei tifosi per evitare di essere inzuppati: le immagini televisive hanno mostrato vaste aree di sedili vuoti.

I video girati dagli spalti, che mostravano le voragini nel tetto dello stadio dell'Arsenal, si sono ben presto diffusi sui social ed hanno generato scandalo misto a ironia: effettivamente vedere uno degli impianti gioiello dell'invidiatissimo calcio inglese perdere come un colapasta è davvero sorprendente e ha suscitato anche qualche battuta nei confronti della proprietà americana del club.

Niente peraltro al confronto dell'amara conclusione del match di ritorno degli ottavi di Europa League: l'errore dal dischetto di Gabriel Martinelli ha condannato i Gunners all'eliminazione. Adesso gli uomini di Arteta devono spingere a tutta in campionato: l'agognato titolo di Premier League si avvicina sempre di più.