Vlahovic si lascia andare ad un gesto scaramantico, ma viene scoperto: colpa di una domanda su Motta

A cura di Marco Beltrami

Savona e Vlahovic sono stati i protagonisti della vittoria della Juventus in casa del Verona. Umore altissimo per i due giocatori e per tutto il gruppo di Thiago Motta, per una squadra che è capolista solitaria a punteggio pieno in Serie A. L'esterno che ha segnato il suo primo gol in Serie A e l'attaccante serbo autore di due reti e premiato come man of the match, sono stati protagonisti dell'intervista post-partita regalando anche un momento simpatico.

Vlahovic si lascia andare ad un gesto scaramantico dopo la domanda su Motta

Quando infatti l'inviata di DAZN ha sottolineato il tocco magico di Thiago Motta, che nella prima giornata ha mandato Mbangula in campo, e quest'ultimo ha segnato, e si è poi ripetuto con Savona, Vlahovic si è lasciato andare ad un gesto scaramantico. Una situazione che non è sfuggita alla voce della piattaforma streaming che lo ha incalzato: "Stai facendo gesti scaramantici? In Serbia si fanno?". Vlahovic a quel punto ha smentito, con poca convinzione di fronte all'imbarazzo divertito di Savona.

Le differenze tra la Juventus di Motta e quella di Allegri, vista da Vlahovic

Tornando poi ai meriti di Motta, Dusan ha spiegato: "Stiamo facendo un gioco diverso, anche se questo non vuol dire che toglie qualcosa dell’ultimo anno dove comunque abbiamo fatto bene. Nella prima giornata non ho fatto gol e sono stato un po’ sfortunato. Oggi abbiamo interpretato bene la partita, come comportamento, atteggiamento e queste sono cose fondamentali. Il risultato è la conseguenza del lavoro".

Entrando poi più nel merito delle differenze rispetto al passato: "Non vorrei che sia interpretato nel modo sbagliato, il mister sta lavorando tanto sull’aggressività e sull’atteggiamento della partita. Se ci sei con la testa ed è quella giusta ti viene tutto meglio. Anche l’unità del gruppo e le cose tattiche che sappiamo noi".

Entusiasta Savona, che si è goduto la serata magica: "Dusan mi ha detto che non l’ha toccata quindi… devo dire che me l’ha lasciata. Sono molto felice di aver fatto il primo gol in Serie A e della vittoria soprattutto della squadra, ora dobbiamo continuare così".