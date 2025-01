video suggerito

Vlahovic rifiuta la proposta dell’Al-Nassr per gennaio: Pioli ha cercato di strapparlo alla Juve Il club saudita ha tentato Vlahovic con una proposta di trasferimento in questa sessione di mercato: dall’attaccante è arrivato un rifiuto netto, non vuole trasferirsi alla corte di Pioli. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dusan Vlahovic avrebbe potuto lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. I malumori con Thiago Motta sono sempre più evidenti e le continue panchine sottolineano un cambio nelle gerarchie che non piace affatto all'attaccante, tentato adesso di cominciare una nuova avventura altrove alla ricerca del rilancio. Per questo motivo qualche giorno fa ha provato a insinuarsi l'Al-Nassr di Stefano Pioli per mettere a segno un colpo che sarebbe stato clamoroso.

SkySport ha riportato l'interesse del club saudita che nel corso di questo mercato di gennaio ha presentato una proposta al giocatore: il serbo ha deciso di non prenderla neanche in considerazione, abbandonando immediatamente l'idea di poter finire in Saudi Pro League a 25 anni, seppur in una squadra piena di campioni a partire da Cristiano Ronaldo.

Dusan Vlahovic

L'offerta dell'Al-Nassr per Vlahovic

Il tentativo è stato fatto, anche se l'attaccante ha deciso di non prenderlo minimamente in considerazione. Stefano Pioli avrebbe voluto impreziosire la sua squadra aggiungendo Vlahovic alla folta lista di attaccanti, così da creare un reparto perfetto al fianco di Cristiano Ronaldo che come lui ha un passato in maglia Juventus: il progetto era ambizioso e sicuramente l'offerta economica dell'Al-Nassr era da far girare la testa, visto gli standard ai quali ci hanno abituati le squadre saudite, ma niente è riuscito a scalfire il bianconero che nonostante le difficoltà ha preferito declinare la proposta.

Non si conoscono i dettagli dello stipendio e neanche della richiesta presentata ai bianconeri, ma è stato lo stesso Vlahovic a non voler sentir ragioni. Trasferirsi in Arabia Saudita adesso non rientra fra i suoi piani, anche se il rapporto con Thiago Motta non decolla e il suo futuro a Torino sembra aver ormai le ore contate fatto salvo per qualche colpo di scena nella seconda metà della stagione.