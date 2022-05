Vlahovic pensa solo alla Juve, niente Nations League con la Serbia per curare la pubalgia Vlahovic pensa solo alla Juventus: il centravanti non parteciperà alle gare di Nations League con la Serbia per curare la pubalgia in vista della prossima stagione.

A cura di Vito Lamorte

Dusan Vlahovic non vede l'ora di prendersi la Juventus. L'attaccante serbo da quando è arrivato a Torino ha mostrato subito una grande smania di voler essere protagonista e questo, secondo Massimiliano Allegri, gli è costato anche un po' di quella tranquillità in fase realizzativa che aveva mostrato a Firenze nella prima parte dell'anno.

Il classe 2000 ha avuto un impatto davvero notevole con la Vecchia Signora ma spesso e volentieri ha avuto difficoltà a concludere a rete per la poca propensione offensiva del gioco della squadra bianconera in alcune gare. Nonostante queste difficoltà a Torino ha messo a referto 9 reti in 21 presenze tra campionato, Champions e Coppa Italia ma sono tante le aspettative nei confronti del serbo in vista del prossimo anno.

Intanto Dusan ha scelto di non partecipare alle tre gare di Nations League con la sua nazionale per curare la pubalgia che lo sta affiggendo da tempo: il centravanti bianconero si fermerà per 3-4 settimane e sarà pronto per il ritiro di inizio luglio.

Il problema fisico ha condizionato anche il suo finale di stagione e le terapie mirate alla Continassa sono servite solo per aiutarlo a scendere in campo ugualmente e a posticipare le cure specifiche. Come già anticipato, l’ex fiorentino necessita di almeno un mese di riposo e dovrebbe comunque essere pronto per l’inizio del ritiro ai primi di luglio.

In vista della nuova stagione potrebbero esserci novità per Vlahovic. Nelle ultime ore si è parlato di un cambio di numero di maglia per l'attaccante serbo: il centravanti bianconero ha tolto ogni riferimento al 7 dal suo profilo ufficiale di Instagram e tutto fa pensare che, a partire dalla prossima stagione, l'ex calciatore della Fiorentina possa vestire il ‘9' anche con la Vecchia Signora. Al momento non c'è nessuna conferma ufficiale ma se Morata non dovesse restare a Torino questa ipotesi potrebbe diventare realtà.