Vlahovic dimentica il passato, la Fiorentina è una squadra come le altre: “Penso solo a vincere” Dusan Vlahovic decisivo contro il Sassuolo, ritroverà la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia con la sua Juventus. Il centravanti pensa solo al campo.

A cura di Marco Beltrami

Due partite e (quasi) due gol per Dusan Vlahovic. Il colpo del mercato estivo della Juventus che già aveva segnato all'esordio contro il Verona, si è rivelato decisivo nella sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo con l'azione che ha portato all'autogol di Tressoldi. Ancora una serata memorabile dunque per il centravanti che ha già conquistato la curva. Per uno scherzo del destino dunque è stato proprio lui a regalare di fatto ai bianconeri, la semifinale con la sua ex squadra ovvero la Fiorentina

Appuntamento dunque al 2 marzo a Torino per Juventus-Fiorentina, semifinale d'andata di Coppa Italia, con il ritorno poi in programma il 20 aprile. Non saranno due match come tutti gli altri per Dusan Vlahovic soprattutto quello del Franchi: non ricevere una bella accoglienza il centravanti, che solo poche settimane fa ha lasciato i viola per trasferirsi agli acerrimi rivali bianconeri. In quell'occasione non sono mancati anche gli episodi beceri, con minacce di morte e striscioni pesantissimi.

Dusan Vlahovic per ora pensa solo al campo, e sorridente si goda il suo ottimo inizio alla Juventus. Ai microfoni Mediaset infatti, il bomber ha dichiarato: "Siamo ancora all'inizio, ma come ho detto anche l'altra volta devo tanto ai miei compagni, al mister, e a tutta la società. Mi stanno aiutando tanto, e non sarebbe stato possibile senza la squadra. Per me è un onore giocare qui, aiutare i miei compagni ed essere a disposizione".

Grande feeling con i compagni di reparto Morata e Dybala, per un Vlahovic che ha gran voglia di crescere e imparare il più possibile anche in termini di esperienza: "Intesa con Morata e Dybala? Sì, sia dentro che fuori dal campo. Sono due ragazzi bravissimi e grandissimi giocatori, che hanno vinto tanto. Sono più giovane, li ascolto e provo ad arrivare ai loro livelli".

Inevitabile però una domanda "scomoda" sulle sue sensazioni in vista della doppia sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Vlahovic non ha voglia di pensare ad altro, e si lascia andare a dichiarazioni da professionista esemplare: "Semifinale contro la Fiorentina? Sto pensando solo alla partita, a vincere. Altre cose non mi interessano tanto, è una partita come le altre. E noi siamo qui a giocare a calcio, non altri problemi".