Vitor Roque bocciato dal Barcellona, la moglie chiede il divorzio: “Ha scaricato lo stress su di me” Il giovane talento brasiliano, classe 2005, Vitor Roque sta vivendo una doppia crisi, sportiva e personale. Il Barcellona dopo l’arrivo a gennaio lo ha parcheggiato in estate al Betis, bocciandolo. Nel frattempo la moglie Dayana, sposata solo un anno fa, ha annunciato via social la decisione di lasciarlo: “Da quando siamo in Europa è diventato duro e maleducato con me. Me ne torno in Brasile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vitor Roque è arrivato al Barcellona nel gennaio 2024 ma dopo una manciata di apparizioni è stato girato subito in prestito al Betis Siviglia dove sta faticando a trovare spazio e giocare con continuità. Un trasferimento dal Brasile a dir poco traumatico per l'attaccante neanche ventenne che ora si trova a dover affrontare anche un altro serio problema, familiare, con la giovane moglie Dayana Lins che ha rotto il proprio silenzio denunciando sui social una situazione divenuta insopportabile. A tal punto da aver dato mandato per il divorzio, dopo un solo anno di matrimonio: "Ha scaricato su di me tutto lo stress, è cambiato. E' diventato duro e maleducato nei miei confronti".

Vitor Roque, il giovane talento brasiliano acquistato dal Barcellona e subito bocciato

Il sogno di vestire la maglia azulgrana del Barcellona è sfumato quasi subito per il giovanissimo talento brasiliano scuola Cruzeiro, dove è cresciuto prima di sbocciare nell'Athletico Paranaense dal quale nell'estate del 2023 il Barcellona ne ha definito l'acquisto, lasciandolo però fino a fine stagione in patria. Poi, nel gennaio 2024 il grande salto, sbarcando nella Liga spagnola con i colori del Barcellona, trasformatosi in pochi mesi in un piccolo incubo: poche, anonime apparizioni, e prestito con diritto di riscatto al Betis in estate. Un biglietto che sa di sola andata e pronta bocciatura che il classe 2005 sta vivendo malissimo: fin qui a Siviglia nessun lampo, solo 16 partite e nemmeno tutte da titolare e soli 4 gol.

La denuncia di Dayane contro Vitor Roque: "Il matrimonio non ha funzionato, già avviate le procedure di divorzio"

Una crisi sportiva che si è ripercossa su quella familiare perché adesso Vitor Roque deve affrontare anche ciò che solo un anno fa non si sarebbe mai aspettato: il divorzio. Dalla bella modella, stilista e influencer Dayana Lins con cui era convolato a nozze circa dodici mesi fa. Ad annunciare una crisi su cui si è già posta la parola fine, è stata proprio la moglie che ha deciso di rompere il silenzio social annunciando la decisione: "Ho intenzione di separarci, abbiamo già avviato le trattative, purtroppo il matrimonio non ha funzionato".

"Da quando siamo in Europa è diventato rude e maleducato: dovevo essere il suo rifugio sicuro, invece…"

La classica doccia gelata improvvisa, ma profondamente meditata da Dayane che imputa proprio alla crisi sportiva e alla scelta calcistica di lasciare il Brasile per affrontare l'avventura a Barcellona alla base della crisi: "Da quando siamo arrivati ​​in Europa, il suo atteggiamento ha iniziato a cambiare in peggio. Penso che sia stato a causa della pressione esercitata su di lui dal calcio. Sarei dovuta essere il suo rifugio sicuro ma ha sfogato il suo stress su di me, con parole e atteggiamenti molto duri di cui non sono ancora pronta a raccontare". Una situazione insostenibile in cui Dayane definisce il comportamento di Vitor Roque verso di lei, "rude" e "maleducato", in cui non poteva fare più nulla senza essere ripresa dal calciatore: "Nemmeno potevo uscire liberamente per andare a comprare il cibo per i nostri cani". Ora la decisione definitiva: "Ho intenzione di lasciare la Spagna e di ritornare il prima possibile in Brasile, tra i miei cari". Da sola.