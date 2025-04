Vitinha eletto miglior giocatore di Arsenal-PSG, consegna il premio a Donnarumma: “Lui il vero MVP”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Grazie ad una prestazione da primo della classe, Vitinha è stato eletto MVP della gra agli Emirates dove il PSG del centrocampista portoghese ha battuto l'Arsenal nella semifinale di andata di Champions League. Ma alla fine, il premio di miglior giocatore del match è finito nelle mani di Donnarumma, a tutti gli effetti decisivo con le sue parate nel salvare il prestigioso risultato di Londra. E a consegnarlo al portiere italiano è stato lo stesso compagno di squadra.

Vitinha si gode il premio MVP: "Ora sto bene, felice di averlo dimostrato"

Un gesto che vale molto di più di mille passaggi, anticipi, giocate decisive per tenere altissima la qualità del PSG in campo contro l'Arsenal, riuscendo alla fine a strappare un risultato incredibile in quel di Londra con i Gunners che non hanno saputo rimediare al gol-partita di Dembelé dopo solo 4 minuti di gioco. Vitinha è stato insignito del prestigioso premio personale a fine gara, di migliore giocatore in assoluto che conferma le qualità del centrocampista di cui Luis Enrique non fa più a meno da tempo. Prestandosi a video e foto di rito, soddisfatto di un riconoscimento che ha riconfermato la sua centralità in una squadra in cui ha preso da tempo le chiavi del gioco, dopo un periodo di appannamento: "Sono umano anch'io" ha spiegato a fine gara, "ho alti e bassi e non lo so spiegare anche se non è una questione fisica. Ora sto bene, felice di averlo dimostrato. Abbiamo tutti giocato una grande partita…c'è chi ancora non ci crede, ma a noi non importa"

Il gesto di totale generosità verso Donnarumma: "E' lui il vero MVP di serata"

Ma al di là dei premi "istituzionali" il 25enne portoghese sapeva benissimo che l'"eroe" di serata era stato un altro: Gigio Donnarumma. Dopo la partita, il centrocampista portoghese ha così pubblicato una foto sui suoi account social in cui posava insieme al nazionale italiano tenendo in mano il piccolo trofeo e aggiungendo una didascalia più che simbolica: "Il vero MVP".

Il tutto coronato dai sorrisi soddisfatti di due dei principali protagonisti della vittoria parigina di Londra. Se è vero che Vitinha è stato il migliore in mezzo al campo, tutti hanno concordato che il successo è passato soprattutto dai guanti di Donnarumma, autore di diverse parate eccezionali durante la partita, in particolare sui tiri di Gabriel Martinelli a fine primo tempo e su Leandro Trossard a inizio ripresa.