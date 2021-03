Tutti in piedi per Virginia Torrecilla. La calciatrice spagnola è tornata ad allenarsi con l'Atletico Madrid femminile, quasi un anno dopo l'intervento alla testa per un tumore al cervello. La giocatrice classe 1994 ha fatto capolino oggi presso il Centro Sportivo dei Colchoneros con compagne, staff tecnico e addetti ai lavori che le hanno riservato un'accoglienza speciale. Ci vorrà del tempo per ritrovare la forma migliore e tornare in campo, ma la grinta e la voglia di sport di Virgilia sono un esempio per tutti e non possono che essere di buon auspicio.

Virginia Torrecilla è una calciatrice spagnola, molto conosciuta. Centrocampista dell'Atletico Madrid e della nazionale iberica, ha dovuto fare i conti con un problema di salute molto grave. L'ex di Barcellona e Montpellier, dopo aver accusato una serie di dolori molto forti alla testa, ha scoperto di avere un tumore al cervello. Un colpo durissimo per l'atleta che è stata costretta a finire sotto i ferri per un delicato intervento chirurgico. Il 22 maggio 2020 l'operazione presso la Clinica dell'Università di Navarra, fortunatamente riuscita. Da allora la Torrecilla si è confermata una vera e propria guerriera iniziando il lungo percorso riabilitativo.

Tante le dimostrazioni d'affetto della squadra, comprese quelle dell'Atletico Madrid maschile, con l'ex bomber Diego Costa che dopo una rete mostrò la maglia della collega. Il grido "per Vir, per tutti" è diventato un classico all'interno dello spogliatoio dell'Atletico Femenino, che nelle scorse ore ha potuto finalmente esultare. Virginia Torrecilla infatti è tornata oggi 24 marzo presso il centro sportivo dei Colchoneros, per riprendere in forma graduale gli allenamenti. La calciatrice visibilmente provata (ha perso 12 chilogrammi) dovrà procedere per step, recuperando a poco a poco la migliore condizione.

Il suo ritorno è stato immortalato in un emozionante video pubblicato sui canali ufficiali dell'Atletico Madrid. Tutte le sue compagne di squadra le hanno fatto una bella sorpresa, facendosi trovare tutte insieme in palestra. Applausi, e ovazioni per Virgina che a fatica ha retto la commozione. Queste le sue parole: "Ho ripreso gli allenamenti e non sapete quanto sono eccitata. Quest'ultimo mese è stato molto pesante e duro, più duro del normale, ho preferito riposarmi. Grazie mille ragazze. Volevo dirvi che sto iniziando a rialzarmi e spero di essere con voi molto presto".