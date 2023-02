Vinicius tartassato sistematicamente in Spagna: costretto a baciare la maglia rivale in campo Il Real Madrid perde a Maiorca e scoppia il caso Vinicius. L’attaccante brasiliano finisce ancora una volta nel mirino degli avversari in un’autentica guerra di nervi. Il capitano della squadra di casa lo costringe a baciare lo stemma del Maiorca sulla sua maglia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid perde incredibilmente contro il Maiorca e complica ulteriormente la sua corsa verso il titolo in Liga. In attesa della sfida che vedrà la capolista Barcellona sfidare questa sera il Siviglia, i Blancos restano così a -5 punti dai catalani che potenzialmente, in caso di vittoria, potrebbe addirittura volare a +8 dando un colpo netto alla corsa al titolo. La sconfitta 1-0 della squadra di Ancelotti è stata infatti una mazzata tremenda per le Merengues che nell'infuocata gara di Palma de Mallorca, sono stati trafitti dall'autogol di Nacho. Una partita difficile da gestire per l'arbitro specie per l'eccessivo numero di falli fischiati dal direttore di gara: la maggior parte su Vinicius. Il brasiliano è stato completamente ingabbiato dalla difesa della squadra di casa, in alcuni casi anche in malo modo, motivo per cui sia lo stesso Nacho che Ancelotti, a fine partita, si sono lamentati.

Ben 29 i falli commessi dal Maiorca contro i 14 del Real. Tantissimi di questi proprio contro Vinicius protagonista poi di un episodio piuttosto curioso. Il tema riguardante il trattamento riservato al giocatore nel corso del campionato è ancora molto caldo. Dagli insulti razzisti ricevuti in alcune gare, come quella col Valladolid, in tanti hanno però sottolineato il modo di giocare e di comportarsi del brasiliano. Un provocatore secondo qualcuno. E per questo motivo la furia degli avversari contro di lui è sempre tanta. Le immagini delle tv hanno però beccato un momento in cui Vinicius bacia lo stemma del Real prima di entrare nel tunnel degli spogliatoi a fine primo tempo. Un gesto che poi gli costerà caro nella ripresa.

Vinicius, probabilmente insultato dalle tribune, a un certo punto prende con le mani lo stemma del Real dalla sua maglietta e lo bacia mostrandolo ai tifosi del Maiorca. Un gesto che probabilmente hanno visto anche i giocatori della squadra di casa che poco dopo hanno ricambiato con la stessa moneta. A farsi giustizia è stato il capitano del Maiorca, Raillo, che a un certo punto si avvicina faccia a faccia con Vinicius e lo costringe a baciare lo stemma del Maiorca posto sulla sua maglia. Un gesto chiaramente provocatorio che inasprisce ulteriormente una partita già carica di tensione.

Leggi anche Perché il Napoli gioca con una maglia col bacio contro la Cremonese in Coppa Italia

Nervi tesi e innumerevoli falli fanno dunque da cornice a questa partita che alla fine si conclude con l'esplosione di gioia del pubblico di casa per una vittoria incredibile contro i campioni di Spagna in carica. A fine gara però sia capitan Nacho che lo stesso Ancelotti condannano fermamente il trattamento riservato a Vinicius durante la gara. "Attorno a lui si sta creando un ambiente che non giova a nessuno – ha detto Nacho – Né il giocatore, né la squadra… i tifosi se la prendono con il ragazzo e dobbiamo mettere da parte le polemiche e le stupidaggini perché non giovano a nessuno" ha sottolineato il capitano dei Blanocs a proposito del brasiliano.

Stesso concetto espresso anche da Carlo Ancelotti che in sala stampa è stato fin troppo chiaro a fine partita: "Credo che quello che sta succedendo non sia colpa di Vinicius, lui vuole giocare a calcio, ma si ritrova in un ambiente che provoca ed è questo quello che succede – spiega il tecnico italiano – Credo che bisogna cambiare il focus: ‘non è colpa di Vinicius ma dobbiamo vedere a quello che ha subito".