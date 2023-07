Vinicius seleziona le ragazze invitate alle sue feste secondo alcune regole: sono vergognose L’attaccante del Real Madrid nei giorni scorsi ha festeggiato il 23° compleanno organizzando una grande festa. Vinicius ha invitato oltre un centinaio di persone, le ragazze sono state scelte in base ad alcuni vergognosi criteri.

A cura di Alessio Morra

L'attaccante del Real Madrid Vinicius molto spesso finisce tra le polemiche, non solo per questioni di campo. Stavolta il brasiliano è finito nella bufera per le regole che ha stabilito per invitare delle ragazze alla sua festa di compleanno, che ha festeggiato lo scorso 12 luglio.

Prima di iniziare la nuova stagione l'attaccante in Brasile ha festeggiato il ventitreesimo compleanno con i suoi più cari amici e ha deciso di festeggiare in grande stile. Vinicius oltre ad aver invitato gli amici più intimi, i parenti e diversi conoscenti ha aperto la festa anche a diverse ragazze, che però per accedervi hanno dovuto superare una vergognosa selezione.

Il fortissimo attaccante del Real Madrid secondo la stampa brasiliana ha invitato oltre un centinaio di persone alla sua festa. Molte delle invitate, secondo la giornalista Fabia Oliveira, dovevano soddisfare un requisito particolare. Oliveira, a Metroples, ha fichiarato che per essere alla festa di Vinicius le ragazze e le donne invitate dovevano tenere aperto il proprio profilo Instagram e avrebbero dovuto inviare il link a Vinicius e ai suoi amici, facile capire il perché.

L'obiettivo del calciatore era quello di vedere le immagini delle ragazze e dopo aver visto le immagini ha deciso se quelle stesse avrebbero potuto partecipare o meno alla festa. Se i requisiti sarebbero stati soddisfacenti sarebbe arrivato l'invito.

E pare che alcune donne sono state respinte, perché non sono state accettate dagli organizzatori. Tutti gli invitati non hanno potuto, inoltre, effettuare foto e video, perché all'ingresso sono stati sequestrati tutti i telefoni cellulari.

Classe 2000, Vinicius è uno degli attaccanti più forti del mondo. Il Real Madrid lo acquistò quando aveva appena 18 anni, con i blancos ha vinto 9 trofei, un suo gol decise la finale di Champions League 2022 contro il Liverpool. Con la partenza di Benzema, il brasiliano è diventata la stella del club con cui ha segnato 59 gol in 225 partite.