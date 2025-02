video suggerito

Vinicius non ne può più dei tifosi del Manchester City: la fugace vendetta pizzicata dalle telecamere Durante Manchester City-Real Madrid, Vinicius è stato beccato a più riprese dai tifosi inglesi e alla fine ha reagito. Una bella soddisfazione per lui, il premio di migliore in campo.

A cura di Marco Beltrami

Il comportamento dei tifosi del Manchester City nei confronti di Vinicius si è rivelato un vero e proprio boomerang. Il pubblico dell'Etihad ha riservato un'accoglienza speciale al brasiliano durante l'andata dei playoff di Champions con uno striscione-sfottò sul Pallone d'Oro finito nelle casse di Rodri e con cori costanti. L'attaccante ha risposto non solo con una grande prestazione ma anche con un gesto fugace diretto proprio agli spalti.

Rodri gongola, Vinicius incassa in Manchester City-Real Madrid

Il titolo di una canzone degli Oasis, ovvero "Stop Crying your heart out" ("Smettila di piangere a dirotto") con l'immagine di Rodri che bacia il Pallone d'Oro. I sostenitori del City hanno voluto prendere in giro Vinicius, dopo le polemiche per la mancata assegnazione del trofeo, e tutti coloro i quali al Real hanno appoggiato la sua delusione per il successo del centrocampista spagnolo dei Citizens. Quando nella pancia dello stadio è arrivato Rodri i cronisti gli hanno chiesto cosa pensasse di quella situazione, ottenendo come risposta "Molto bene".

I cori dei tifosi per Vinicius che si vendica

Questo però e i cori "Dov'è il Pallone d'Oro" rivolti a Vinicius non hanno fatto altro che caricare il brasiliano che infatti ad un certo punto della partita stuzzicato costantemente dai tifosi avversari ha risposto indicando la toppa con le 15 Champions League vinte dal Real Madrid. Un gesto rapido accompagnato poi da un sorriso ironico. E alla fine ha avuto ragione lui visto che è stato premiato come migliore in campo.

D'altronde nell'intervista post-partita Vinicius ha spiegato come lo striscione e il comportamento dei tifosi del Manchester City non abbiano fatto altro che caricarlo: "Lo striscione? Lo vedo, ma ogni volta che i tifosi avversari fanno qualcosa, mi danno più forza per giocare una grande partita e l'ho fatto qui. Conoscono la nostra storia, tutto quello che facciamo in questa competizione". La prossima volta i sostenitori del club inglese dovranno pensarci bene, in modo da non creare situazioni controproducenti.