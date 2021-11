Vietato l’accesso all’hotel del ritiro, Bayern alle prese con i giocatori no-vax: “Niente eccezioni” Il Bayern Monaco deve fare i conti con i giocatori no-vax: per loro è vietato l’accesso all’albergo del ritiro dopo le ultime misure governative contro il Covid.

A cura di Vito Lamorte

L'aumento dei casi di Covid-19 in Germania ha indotto diverse città e regioni a rafforzare le misure di prevenzione. Uno dei lander che ha scelto la strada del contenimento preventivo è la Baviera, che avrebbe limitato l'accesso ad alberghi e ristoranti a persone vaccinate e guarite. Il presidente del Land Baviera, Markus Söder, non ha escluso la possibilità di imporre la vaccinazione obbligatoria in alcuni settori e uno di questi sarebbe il calcio. Una notizia che non farebbe felici tutti. Secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild, alcuni giocatori del Bayern Monaco non potranno pernottare nell'albergo che ospiterà il ritiro della squadra prima della partita di venerdì contro l'Augbursg. I giocatori interessati sono Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala ed Eric Maxim Choupo-Moting.

Kimmich ha confermato diverse settimane fa di non essersi vaccinato per paura degli effetti collaterali e preferisce aspettare: la vicenda ha destato un tale clamore che perfino il ministro dell'Interno gli ha chiesto di essere da esempio per i tanti scettici ma la richiesta, probabilmente, non ha attecchito. Gli altri compagni di squadra appena menzionati non si sono mai espressi a riguardo ma tutto lascia pensare che neanche loro siano vaccinati:

i quattro giocatori del club campione di Germania sono appena usciti dalla quarantena di 7 giorni in seguito alla positività di Niklas Süle e hanno ripreso la loro vita abituale. Ma presto le cose potrebbero cambiare.

Dopo essere risultati negativi ai test PCR, i quattro si sono tornati ad allenarsi normalmente, sebbene Niklas rimanga isolato dal resto dei suoi compagni di squadra, ma questo non sembra essere un motivo valido per poterli fa accedere all'hotel e, secondo quanto riportato dalla Bild, un lavoratore dell'albergo avrebbe negato ogni possibilità di accesso: "Non c'è nessun tipo di eccezione. Permettiamo l'ingresso solo a persone vaccinate e guarite".

Intanto il Bayern Monaco ha comunicato che Josip Stanišić è risultato positivo al Covid: il difensore croato con cittadinanza tedesca sta bene, è vaccinato ed è in isolamento.