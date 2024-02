Vidal torna al Colo Colo, presentazione trash con arrivo in elicottero e giro di campo a cavallo Vidal è arrivato in elicottero sul terreno di gioco e poi è salito su un cavallo indossando un mantello consegnatogli dal suo primo allenatore: la presentazione trash di King Arturo al Colo Colo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Arturo Vidal è tornato a casa e l'accoglienza è stata un vero e proprio show. L’ex centrocampista di Juventus e Inter ha deciso di mettere di nuovo sulle spalle la maglian del Colo Colo a 17 anni di distanza dall’ultima volta ed è stato presentato in pompa magna dal suo nuovo vecchio club in maniera incredibile.

King Artù è arrivato in elicottero allo stadio monumentale David Arellano di Santiago di Cile e ha fatto un giro di campo a cavallo con una corona in testa: oltre 30.000 persone sono accorse con l’obiettivo di vedere il loro idolo tornare a casa. Una scena di forte impatto, a tratti molto trash, per il rientrato alla base del figliol prodigo dopo un lungo giro per il mondo in cui ha fatto incetta di trofei e riconoscimenti.

L’attesa è stata lunga, con Vidal che è arrivato in elicottero sul terreno di gioco e poi è salito su un cavallo indossando un mantello consegnatogli dal suo primo allenatore al Colo Colo. Il giro di campo prima del suo discorso, che è stato interrotto dalla commozione per il troppo affetto della gente. Il calciatore si è limitato a un ringraziamento con una piccola promessa: “Proveremo a vincere una nuova Libertadores“.

"Sono stato il primo a cavalcare sul campo del Colo Colo", dirà successivamente Arutro Vidal, ma non è il primo ad arrivare in elicottero perché il club bianconero aveva già fatto una cosa simile nella ‘Noche Alba del 1999': in quell'occasione venne presentato l'allenatore Nelsinho Baptista.

L'ex calciatore di Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e Inter ha lanciato palloni in tribuna ai tantissimi tifosi accorsi per salutarlo e tra le tante iniziative realizzate dal club, c'era anche la possibilità per 10 persone di pranzare con il loro idolo.

Vidal è l'ultimo di tanti calciatori cileni che dopo aver girato il mondo hanno fatto ritorno a casa come Jorge Toro, Elías Figueroa, Carlos Caszely, Patricio Yáñez, Iván Zamorano e Matías Fernández.

King Arturo è tornato in patria dopo l'esperienza in Brasile tra Flamengo e Athletico Paranaense ed è il calciatore cileno con il maggior numero di titoli vinti, 25, oltre ad essere uno dei simboli della "generazione d'oro della Roja". Un ritorno atteso e desiderato dai tifosi e, probabilmente, anche dallo stesso Vidal.