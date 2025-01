video suggerito

Victor Zapata muore in un incidente stradale l'ultimo giorno dell'anno: tragedia nel calcio colombiano Victor Zapata, centrocampista colombiano di 39 anni, è morto tragicamente in un incidente stradale avvenuto nell'ultimo giorno dell'anno: i tifosi piangono l'eroe delle promozioni di Deportivo Pasto e Atletico Bucaramanga.

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio colombiano è in lutto per la morte di Victor Zapata: il centrocampista è tragicamente scomparso a 39 anni in seguito a un incidente stradale che ha avuto luogo lo scorso 31 dicembre e del quale al momento non si conoscono ulteriori dettagli, se non che per la gravità delle sue ferite è stato trasferito d'urgenza in un ospedale di Cali, ma nonostante gli sforzi dei medici è morto il 4 gennaio. Zapata è pianto adesso da tutti i tifosi cafeteros, ma in particolare da quelli di due club cui ha legato il suo nome, il Deportivo Pasto e l'Atletico Bucaramanga, che ha contribuito a riportare nel massimo campionato, giocando da protagonista nelle stagioni delle promozioni, mettendo a segno gol decisivi.

Victor Zapata è morto in un incidente stradale a 39 anni

Zapata, nato l'1 novembre 1985 a Puerto Tejada, è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Cali, con il quale non ha esordito in prima squadra. Ha poi iniziato la sua carriera da professionista all'Atletico Huila nel 2007, due anni dopo si è trasferito all'Once Caldas, dove ha fatto parte della squadra campione di Colombia del 2009, anche se ha giocato solo una partita in quel Torneo Apertura. Il centrocampista ha indossato complessivamente più di 10 maglie di club tra il 2005 e il 2017, quando si è ritirato a 32 anni. È ricordato da tutti come uno degli eroi delle promozioni di Pasto e Bucaramanga, rispettivamente nel 2011 e 2015.

"Ci rammarichiamo per la scomparsa di Víctor Manuel ‘Pindo' Zapata, ex giocatore del nostro club, con cui abbiamo ottenuto la promozione in prima divisione e uno dei migliori rigoristi del calcio colombiano", ha scritto su X il Deportivo Pasto.

Anche la Federcalcio colombiana ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del calciatore: "La Divisione Maggiore del Calcio Professionistico Colombiano, guidata dal suo presidente, Fernando Jaramillo, e i 36 club affiliati, si rammaricano della morte di Víctor Manuel Zapata Mera, ex giocatore del Deportivo Pasto e dell'Atletico Bucaramanga. Un abbraccio a tutta la sua famiglia e ai suoi amici".

Victor Zapata, l'eroe delle promozioni di Deportivo Pasto e Atletico Bucaramanga

Sebbene non fosse un attaccante, Zapata aveva una grande precisione nei calci di punizione ed era molto affidabile nel tirare i calci di rigore. Nel ricordo dei tifosi resteranno i due gol pesantissimi per le promozioni, realizzati con il Deportivo Pasto nel 2011 contro il Patriotas de Boyaca (ultimo rigore decisivo nella sequenza finale), e con l'Atletico Bucaramanga nel 2015 contro l'Universitario de Popayan, in quell'occasione con un calcio di punizione rasoterra. Momenti adesso riproposti con commozione sui social da chi piange quel ragazzo che non c'è più.