video suggerito

Vicario prende la palla con le mani fuori area ma non accade nulla: svista colossale di arbitro e VAR Clamorosa topica in Premier League durante Tottneham-Brentford quando Vicario è uscito dalla propria area di rigore per fermare il pallone con le mani: né arbitro né VAR sono intervenuti scatenando la polemica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incredibile svista da parte dell'arbitro e del VAR durante la partita di Premier League tra Tottenham e Brentford quando Guglielmo Vicario, portiere degli Spurs prende platealmente la palla con le mani fuori area vanificando un'azione offensiva ospite ma nessuno interviene. Il direttore di gara non fischia e il VAR non interviene, scatenando la rabbia dei tifosi del Brentford che hanno gridato allo scandalo sui social.

Vicario tocca di mano fuori area: arbitro e VAR non intervengono

Un intervento volontario, atto a togliere la palla agli avversari ed evitare la capitolazione: Guglielmo Vicario ha dovuto commettere fallo ma non è stato punito vista la mancanza di intervento prima dell'arbitro e poi della sala VAR che hanno lasciato tranquillamente proseguire il gioco. Con i tifosi del Brentford che si sono scatenati sui social mentre si replicavano le immagini e i rallenty dell'ex portiere dell'Empoli a Londra dall'estate 2023 deviare con i guanti la palla decisamente al di là della linea dell'area.

La reazione indignata dei tifosi e dei commentatori

Ovviamente, l'episodio ha catalizzato l'attenzione generale e se sul web si sono scatenati i tifosi del Brentford, anche tra i commentatori in diretta TV c'è stato più di un semplice momento di imbarazzo. "È strano che il VAR non abbia notato questo, molto strano, perché è un momento importante della partita", ha ammesso in diretta l'ex difensore dello United Onuoha, oggi commentatore della Premier per la BBC, "Vicario esce dalla sua area e fa tre tentativi per toccare la palla: è arrivato fuori dall'area a toccare il pallone, quindi sarebbe un cartellino rosso".

Pensiero ovviamente condiviso dai tanti tifosi del Brentford che hanno alimento i sospetti di aiuti nei confronti degli Spurs: "Come mai né l'arbitro né il VAR non hanno notato questo evidente fallo di mano di Vicario??? Un altro arbitraggio orribile in Premier League" ha scritto un utente su X subito seguito da altre illazioni. "Solo Vicario può farla franca…" e ancora, "Come fanno questi ufficiali a trovare il modo di essere peggiori della stagione ogni stagione?"