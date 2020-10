L'ultima volta che il Milan vinse il derby Gigio Donnarumma c'era. E se lo ricorda bene perché fu il suo primo derby da titolare, gettato nella mischia da un Sinisa Mihajlovic che aveva deciso di lanciare in prima squadra quel sedicenne dalle grandi capacità scommettendo laddove tutti suggerivano cautela e pazienza. In quell'occasione, il 31 gennaio 2016, il Milan si impose 3-0, con le reti di Alex nel primo tempo e di Bacca e Niang nella ripresa, annichilendo l'Inter di Roberto Mancini. A distanza di 4 anni, il Milan sogna l'impresa di tornare a vincere la stracittadina: i tempi e le circostanze sono maturi per strappare tre punti ai nerazzurri e ribadire il primato in classifica.

Per Gigio Donnarumma non c'è altro risultato se non la vittoria, che manca da troppo tempo in casa Milan: "Le differenze tra noi e loro si sono ridotte, c'è meno gap anche da un punto di vista mentale. Entrambi i club si sono rinforzati, ma noi siamo riusciti a fare un grande lavoro giorno dopo giorno trovando continuità e autostima. Sabato sarà il momento in cui confermare tutto il nostro valore".

Il derby si disputerà alle 18 di sabato 17 ottobre, in un San Siro semivuoto per il coronavirus, l'avversario che ancor prima del Milan ha già messo in ginocchio l'Inter di Conte sottraendogli sei giocatori dalla rosa (Radu, Young, Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini). Un problema di cui Donnarumma non si cura, pensando solamente a ciò che dirà il campo: "Ci giochiamo le nostre carte, siamo una squadra giovane ma abbiamo consapevolezza delle nostre potenzialità e possiamo fare bene. Paura? Siamo molto tranquilli e sono convinto che faremo una grande gara".

Da quella sera del 31 gennaio 2016 per il Milan è stato solamente un calvario lungo e umiliante nei derby: 5 vittorie per la formazione nerazzurra, di cui 4 nelle ultime 4 partite, e 3 pareggi. "Mi pesa non vincere un derby da 4 anni" sottolinea il numero 1 dei rossoneri, uno dei tre reduci, insieme a Calabria e Romagnoli della vittoria per 3-0. "Ma è il momento di rilanciarci: abbiamo voglia di riscattarci e fare un grande derby"