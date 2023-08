Verona-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Verona-Roma è il match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La sfida tra la squadra di Baroni e quella di Mourinho, si giocherà oggi, sabato 26 agosto, alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e streaming e sulle formazioni.

Verona-Roma è il match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La sfida tra la squadra allenata da Baroni e quella di Mourinho, si giocherà oggi, sabato 26 agosto, con calcio d'inizio alle ore 20:45. I veneti hanno iniziato la stagione con il piede giusto vincendo all'esordio stagionale contro l'Empoli in trasferta grazie al gol del nuovo acquisto Bonazzoli.

Diverso invece l'inizio di campionato dei giallorossi che all'Olimpico sono riusciti a strappare solo un pareggio contro la Salernitana capace di imporsi in casa della Roma 1-2 fino a 10 minuti dalla fine per poi subire la rete del definitivo 2-2 ad opera di Belotti autore di una doppietta. In attesa che dal mercato arrivi finalmente l'attaccante richiesto dallo Special One per tutta l'estate, sarà inevitabilmente ancora il ‘Gallo' a guidare il reparto offensivo giallorosso anche al Bentegodi nella speranza di riuscire a conquistare i primi 3 punti della partita. La partita Verona-Roma sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN.

Verona-Roma, le probabili formazioni. La squadra di Baroni punta in avanti su Bonazzoli con il sostegno di Mboula e Ngonge. Mourinho si affida in avanti a Belotti con Dybala pronto a svariare su tutto il fronte dell'attacco

Dove vedere Verona-Roma in diretta TV

Roma-Verona sarà trasmessa in diretta TV su DAZN disponibile sull'app scaricabile su smart tv. Servizio disponibile per i soli abbonati. Non è prevista la visione della partita sulla piattaforma satellitare di Sky.

Verona-Roma dove vederla in streaming

La sfida Verona-Roma al Bentegodi sarà inoltre disponibile per tutti i tifosi in diretta streaming sull'app di DAZN scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi direttamente al sito dell'OTT attraverso pc o Mac.

Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Roma

Il Verona non cambierà sostanzialmente l'undici titolare sceso in campo all'esordio in campionato contro l'Empoli. Baroni schiererà una formazione schierata col modulo 3-4-2-1 modificando pochissimo dal punto di vista delle individualità. L'attacco sarà guidato da Bonazzoli supportato da Mboula e Ngonge con Faraoni, Hongla, Duda e Doig in mediana. Difesa affidata a Dawidowicz, Magnani e Coppola davanti a Montipò.

Nella Roma invece Mourinho recupera Paulo Dybala dopo la squalifica e l'argentino prenderà il posto di El Shaarawy in attacco al fianco di Belotti. A centrocampo torna dalla squalifica anche Pellegrini a centrocampo con Cristante e Aouar con Kristensen e Zalewski sugli esterni. Difesa solita con Mancini, Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge; Bonazzoli.

All. Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti.

All. Mourinho.