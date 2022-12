Vergognosi ululati razzisti contro Vinicius: il brasiliano si volta verso gli spalti e reagisce Vinicius sommerso da vergognosi ululati razzisti nel corso di Valladolid-Real Madrid. Il giocatore reagisce e al gol di Benzema si volta verso gli spalti ed esulta contro i tifosi di casa prendendosi la sua rivincita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Karim Benzema torna a fare il fenomeno al Real Madrid dopo il caos ai Mondiali con la Francia e decide con una doppietta la gara dei Blancos in casa del Valladolid. Lo 0-2 servito dalle Merengues è l'ennesima conferma della forza di questa squadra che sembra davvero non avere punti deboli. Ancelotti ora è primo con 38 punti in attesa della gara del Barcellona momentaneamente secondo con 37. Oltre a ciò che è accaduto in campo però, c'è da registrare ancora una volta l'ennesimo episodio di razzismo che vede coinvolto Vinicius jr. Il brasiliano, anche lui rientrato da poco dopo la parentesi Mondiali con la nazionale di Tite, è stata sostituito dal tecnico italiano al minuto 88 lasciando spazio a Modric, uno degli ultimi a rientrare dal Qatar.

Al momento della sostituzione però, sugli spalti, e precisamente nel settore occupato dai tifosi del Valladolid, succede qualcosa di vergognoso. Vinicius attende a bordo campo proprio sotto il settore dei tifosi di casa la fine dell'azione del Real Madrid prima di dirigersi poi negli spogliatoi. Proprio in quel momento dagli spalti giungono dei vergognosi buuu razzisti che purtroppo spesso ascoltiamo negli stadi. Il destino vuole che proprio in quel momento Benzema segni la sua doppietta e il gol del definitivo 0-2. Vinicius a quel punto si prende la sua immediata rivincita.

Il brasiliano sentiva gli ululati razzisti dagli spalti mentre era in piedi accanto a un membro dello staff del Real, ma faceva finta di nulla. Li ignorava, come spesso capita con queste persone che definire tifosi è dire troppo. E allora al gol del francese decide di voltarsi e sfogare la sua esplosione di gioia per quella rete. Si gira verso il settore dello stadio occupato dal pubblico del Valladolid ed esulta in faccia a tutti loro che fino a pochi istanti prima hanno fatto partire quei cori vergognosi. A quel punto succede di tutto.

Leggi anche Benzema mostra come è ridotta la sua mano: per la prima volta in 4 anni ha giocato senza benda

Vinicius protesta contro l’arbitro prima di essere sostituito.

I tifosi reagiscono male, non si aspettavano di dover subire una beffa così atroce. Qualcuno lo definirebbe come il karma, e in realtà non è poi così utopistico pensarlo. Gli ululati razzisti raddoppiano e soprattutto vengono lanciati numerosi oggetti contro l'attaccante brasiliano. Uno di questi Vinicius lo respinge calciandolo con un tiro di sinistro nuovamente all'interno degli spalti prima di salutare anche Courtois che voltandosi anche lui verso la tribuna chiede quasi in modo stizzito a tutti di darsi una calmata. Sui social in tanti chiedono ora che il Real inizi a ribellarsi chiedendo l'intervento della Federazione.