Venturino segna due gol all'esordio da titolare in Serie A e scoppia in lacrime: sta vivendo un sogno Chi è Lorenzo Venturino, il classe 2006 del Genoa che ha segnato due gol all'esordio da titolare in Serie A contro il Bologna.

A cura di Vito Lamorte

Lorenzo Venturino sta vivendo un sogno. Il classe 2006 del Genoa ha debuttato da titolare in Serie A contro il Bologna, in occasione dell'ultima giornata della Serie A 2023-4-2025, e ha segnato una doppietta che ha permesso alla squadra di Vieira di portarsi sul 3-0 alla fine del primo tempo dopo la rete di Vitinha che ha sbloccato il risultato.

Non era la prima presenza in campionato per Venturino, che Vieira ha iniziato ad inserire piano piano nelle rotazioni della prima squadra dallo scorso 17 gennaio, facendogli giocare gli ultimi 22 minuti nella sconfitta per 3-1 sul campo della Roma. Successivamente sono arrivate altre 4 presenze partendo sempre dalla panchina e oggi l'esordio dal 1′ allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Chi è Lorenzo Venturino, il classe 2006 del Genoa che ha fatto due gol all'esordio da titolare in Serie A

Lorenzo Venturino è uno dei giovani più promettenti che il Genoa sta inserendo nella prima squadra dal settore giovanile e non era alla prima presenza in Serie A: Vieira lo aveva fatto esordire contro la Roma e successivamente erano arrivate altre 4 presenze, sempre dalla panchina, contro Inter (10′), Juventus (27′), Lazio (29′) e Napoli (12′) per un totale di 100 minuti giocati prima di essere inserito nella formazione titolare a Bologna.

L'attaccante esterno del Grifone ha prima messo il timbro al 26′, non riuscendo a trattenere l'emozione dopo aver visto la palla in rete; e poi al 43′ ha approfittato di un assist di Vitinha per scrivere per la seconda volta il suo nome nel tabellino marcatori.

Lorenzo Venturino è stato ntervistato da Dazn prima della gara e ha cercato di nascondere la sua emozione per l'esordio ma la sua gestualità non tradiva: "Sono emozionato, però sono concentrato sulla partita. Provo un’emozione grandissima perché gioco nel club per cui ho sempre giocato. Cercherò di fare del mio meglio".