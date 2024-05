video suggerito

Venezia-Palermo dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo si disputa stasera, calcio d’inizio fissato per le 20:30. Diretta TV su Sky e DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Si disputa stasera la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo. L'incontro decreterà la prima finalista dei playoff. Il Venezia scende in campo con un duplice vantaggio. Perché a quello della classifica del campionato, che ha un peso forte in caso di parità di gol, si è aggiunto soprattutto il risultato della gara di andata, vinta per 1-0 dal Venezia al Barbera grazie a un gol di Pierini. Chi passa sfiderà Catanzaro o Cremonese in finale.

Il Venezia fino all'ultima giornata ha lottato per la promozione, ma alla fine per un soffio è stato il Como a ottenere il secondo posto. I nero-verdi guidati da Vanoli sanno di avere un vantaggio nei playoff, d'ora in poi con tre pareggi sarebbero nuovamente in Serie A. Il Palermo con Mignani però cerca la remuntanda. Il tecnico, che lo scorso anno mancò letteralmente di un soffio la promozione, cerca di conquistare la sua seconda finale consecutiva.

Le probabili formazioni di Venezia-Palermo. Vanoli e Mignani non pensano a grosse sorprese. Il Venezia se la gioca con in avanti Pierini, man of the match all'andata, e Pohjampalo. Palermo che cerca la rimonta con Brunori e Soleri.

Partita: Venezia-Palermo

Quando: venerdì 24 maggio

Orario: 21:00

Dove: Stadio Penzo, Venezia

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Competizione: Serie B, semifinale ritorno

Dove vedere Venezia-Palermo in diretta TV

Dove vedere Venezia-Palermo in diretta TV? La semifinale di ritorno dei playoff che decreterà la prima finalista si potrà seguire in diretta televisiva su Sky, che la manderà in onda sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 252 (Sky Sport). Naturalmente potranno seguirla gli abbonati. Sarà possibile vederla anche su DAZN, ma per vederla in TV serve un dispositivo come Google Chroomecast o FireStick TV Amazon oppure una consolle di gioco Nintendo o PlayStation di ultima generazione.

Venezia-Palermo dove vederla in diretta streaming

Naturalmente sarà possibile seguire in streaming la semifinale di ritorno tra Venezia e Palermo, per farlo comunque servirà un abbonamento. Perché Venezia-Palermo sarà visibile in streaming tramite Sky Go e NOW ma anche con DAZN.

Serie B, le probabili formazioni di Venezia-Palermo

Pierini e Pohjanpalo in avanti per il Venezia, che conferma il canonico 3-5-2. Stesso modulo per il Palermo, che se la gioca in avanti con Brunori e Soleri.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Tessmann, Busio, Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Gomes, Segre, Lund; Ranocchia, Brunori; Soleri. All. Mignani