Vardy prende in giro i tifosi del Tottenham con un gesto sfacciato: gli ricorda cosa ha vinto Passano gli anni ma Vardy non cambia mai: dopo il gol segnato contro il Tottenham ha irriso i tifosi con pochi gesti, prendendoli in giro sul nervo che fa più male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo un anno di purgatorio in Championship Jamie Vardy è tornato in Premier League nel pieno del suo stile: il Leicester ha fermato il Tottenham sull'1-1 nella prima partita di campionato ma è stato l'attaccante a prendersi la scena con un gesto inconfondibile nei confronti degli avversari, il più classico degli sfottò a muso duro che è diventato già virale. A 37 anni l'inglese continua a essere il re indiscusso delle Foxes e lo ricorda ogni volta in campo, tirando fuori tutto il suo carattere e gli atteggiamenti che vanno in controtendenza rispetto a tutto il resto.

Vardy prende in giro il Tottenham

Nessun tipo di aplomb, ma la verità nuda e cruda sbattuta in faccia ai tifosi del Tottenham che forse lo avevano tormentato per tutta la partita. Vardy non ci poteva regalare un ritorno in Premier League più tipico: ancora una volta è stato lui a trascinare il Leicester con un gol, nonostante l'età che avanza sempre di più e le fatiche della Championship ancora da smaltire, ma come se non bastasse si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa ricordando la differenza che c'è fra i due palmares.

Verso la fine della partita, al momento dell'uscita dal campo, l'attaccante ha sfruttato alla perfezione l'occasione per prendersi la copertina di questa prima giornata di campionato. Ha guardato gli avversari dritto negli occhi e con pochi gesti gli ha ricordato tutto: "Io ho vinto una Premier League, voi 0". Una verità insindacabile, dato che il Leicester si è portato a casa il titolo nel 2016 sotto la guida di Claudio Ranieri mentre gli Spurs hanno vinto l'ultimo campionato nel 1961, quando ancora si chiamava First Division.

L'eroe anticonvenzionale

Neanche a dirlo, il video è diventato virale su tutti i social per la sfacciataggine di Vardy che si conferma ancora il "working class hero", l'eroe vicino alla gente normale e lontano dalla vita patinata di tutti gli altri giocatori. Dal suo esordio in Premier League, avvenuto solamente dieci anni fa quando aveva 27 anni, non è mai cambiato ed è rimasto ancora l'attaccante di periferia per eccellenza, nei modi di fare e di stare in campo.

Insomma, passa il tempo ma non il vizio, tanto che durante l'intervallo prima di affrontare il secondo tempo è stato visto uscire dal tunnel degli spogliatoi con in mano una lattina di energy drink appena finita. Non il classico comportamento da giocatore professionista, ma il timbro inconfondibile del suo modo di essere che non cambia davanti a nulla.