Van Nistelrooy è il nuovo allenatore del Leicester: era stato appena liquidato dal Manchester United In Premier League un allenatore può passare senza problemi da una squadra all’atra. Ruud Van Nistelrooy era stato il vice di ten Hag al Manchester United fino a ottobre, poi per quattro partite è stato il capo allenatore dei Red Devils: ora guiderà il Leicester. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Leicester nei giorni scorsi ha esonerato il tecnico Steve Cooper, fatale è stato il ko con il Chelsea del grande ex Maresca. Le Foxes, che occupano la 16ª posizione in Premier League, hanno ingaggiato Ruud Van Nistelrooy, che ha firmato un contratto di due anni e mezzo e che soprattuto è stato l'allenatore del Manchester United fino allo scorso 10 novembre. In Inghilterra passare da una squadra all'altra di Premier si può.

L'annuncio del Leicester: Van Nistelrooy è il nuovo allenatore

L'esordio di Van Nistelrooy non arriverà in questo fine settimana. Dalla tribuna seguirà l'incontro con il Brentford, poi sarà in carica a tutti gli effetti, come è stato ben spiegato nel comunicato del Leicester: "Il 48enne olandese si unisce a noi portando con sé una vasta esperienza ai massimi livelli del gioco, sia come giocatore che come allenatore, e ha accettato un contratto fino a giugno 2027. Ruud arriverà nel Regno Unito giusto in tempo per essere presente alla nostra trasferta di Premier League a Brentford sabato, prima di assumere la piena responsabilità della prima squadra da domenica. Considerato uno dei migliori attaccanti di sempre della Premier League come giocatore, l'ex nazionale olandese si è da allora costruito una reputazione crescente come manager e allenatore di talento con squadre del calibro del PSV Eindhoven, del Manchester United e della nazionale olandese".

Dal Manchester United al Leicester

Quello di Van Nistelrooy è un nome importante per il calcio mondiale e per quello inglese in particolare, visti i suoi anni con il Manchester United da calciatore, e pure la breve esperienza vissuta nello staff tecnico di ten Hag, del quale è stato collaboratore per tre mesi e mezzo prima di assumere l'interim per quattro partite, prima di lasciare il posto a Ruben Amorim, che non lo ha voluto nel suo staff.

Il tecnico olandese, che ha vinto due trofei nel 2023 con il PSV Eindhoven, da capo allenatore del Manchester United ha ottenuto tre vittorie e un pareggio in quattro partite e cercherà di salvare il Leicester, che è al sedicesimo posto con 10 punti.