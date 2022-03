Van Gaal va in panchina col Covid, annuncio shock in diretta: “Non vi avvicinate” Louis Van Gaal, CT dell’Olanda, ha spiazzato tutti nelle interviste dopo l’amichevole con la Germania: ha ammesso di essere andato in panchina nonostante l’ultimo tampone avesse dato esito positivo al Covid.

A cura di Alessio Morra

Tra le big del calcio europeo solo due hanno deciso di sfidarsi in un'amichevole di lusso in questo mese di marzo. Un test importante a otto mesi dai Mondiali lo hanno avuto l'Olanda e la Germania, che hanno dato vita a un match che in realtà non è mai amichevole, considerati i trascorsi tra le due squadre – match memorabili come la finale del Mondiale 1974 o estremamente polemici come quello di Italia '90, con un paio di cartellini rossi molto pesanti. Le polemiche non sono mancate nemmeno a questo giro. Ma stavolta non sono stati episodi arbitrali o liti tra calciatori a creare discussioni. Ma i tedeschi si sono arrabbiati quando hanno scoperto che Louis Van Gaal, il c.t. oranje, è andato in panchina nonostante fosse positivo al Covid.

Lunedì 21 marzo i calciatori dell'Olanda si sono ritrovati per le amichevoli di primavera, il giorno successivo il tecnico ha scoperto di essere positivo al Covid. Van Gaal ha saltato così la partita con la Danimarca,vinta 4-2 dall'Olanda, ma con gol di Eriksen. In panchina al suo posto sono andati così i suoi tre vice Danny Blind, Henk Fraser e Frans Hoek. Mentre martedì 29 marzo si è disputata l'amichevole con la Germania, terminata con il punteggio di 1-1. In panchina c'era Van Gaal, e si pensava a quel punto che il Covid fosse alle spalle. Ma non era così.

La positività dell'allenatore si è scoperta solo dopo la partita, quando in conferenza stampa LVG ha detto ai giornalisti di non avvicinarsi troppo e ha motivato dicendo che era positivo: "Per favore non avvicinatevi, sono positivo al Covid". Poi ha spiegato nei dettagli la sua situazione. L'allenatore è risultato positivo a un test molecolare 24 ore prima dell'incontro, ma era negativo a un test rapido. Secondo i medici quella positività era figlia dei residui del virus e per questo gli è stato dato l'ok per andare in panchina. Ovviamente si nota da questo caso come anche in Olanda venga gestito il Covid.

I tedeschi si sono arrabbiati tanto. Perché Van Gaal si è presentato in campo senza mascherina e prima, durante e dopo l'incontro ha salutato, anche con affetto con degli abbracci, i calciatori della Germania, in particolare Thomas Muller. E non ha mantenuto la distanza nemmeno nell'intervista alla tv olandese. E quando tutto è venuto fuori Flick e i suoi calciatori non sono stati felici, per usare un eufemismo, e ora sperano di non ripotare contagi nelle prossime ore. Queste le parole del selezionatore olandese: "Il medico mi ha detto che sono solo dei residui del virus, che con il molecolare si riscontrano più a lungo. Prima della partita mi sono sottoposto a diversi test rapidi e sono risultati tutti negativi".