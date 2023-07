Van der Sar non è più in terapia intensiva, il saluto ai tifosi: “Grazie a tutti del supporto” Edwin van der Sar non è più in terapia intensiva e ha pubblicato sui suoi profili social una foto con moglie e un messaggio di ringraziamento i tifosi: “Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi di supporto”.

A cura di Vito Lamorte

Edwin van der Sar non è più in terapia intensiva e le sue condizioni di salute migliorano sempre di più. L'ex portiere di Ajax, Manchester United e Juventus ha pubblicato una foto con moglie e ha scritto un messaggio di ringraziamento a tutti i tifosi per il sostegno in questi giorni difficili.

Queste le parole dell'ex portiere della nazionale olandese: "Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per tutti i messaggi di supporto – le parole del dg dell'Ajax, che ha postato una foto in compagnia della moglie Annemarie -. Sono felice di condividere con voi la notizia che non sono più nell'unità di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo nella mia riabilitazione".

van der Sar era stato inizialmente ricoverato in un ospedale di Spalato, per poi essere trasferito in Olanda dopo circa una settimana, a causa di una emorragia cerebrale che l'aveva colpito mentre era in vacanza. Le sue condizioni sono sempre state definite stabili e non è mai stato in pericolo di vita in base ai resoconti pubblicati dall'Ajax sui suoi profili social

