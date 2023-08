Valentina De Laurentiis costretta a chiudere l’account Twitter: insultata dai tifosi del Napoli Valentina De Laurentiis, figlia di Aurelio presidente del Napoli, è stata costretta a chiudere l’account Twitter. Insultata dopo il mancato trasferimento di Gabri Veiga in azzurro.

Un tweet pubblicato nella giornata mondiale contro la violenza sulla donne ha portato Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Napoli, a chiudere il suo profilo. Una decisione improvvisa e inaspettata se pensiamo che il suo messaggio era puramente sociale e merito a tutt'altro argomento diverso dal calcio: "Protect Your daughter (cancellato), educate your son" ovvero "proteggi tua figlia, educa tuo figlio". Una frase che alcuni tifosi hanno sfruttato per insultare la società che non è riuscita a prendere Gabri Veiga dal Celta Vigo finito clamorosamente all'Al-Ahli.

Chiaro che la figlia del presidente azzurro non avesse nulla a che fare con questa trattativa occupandosi nel club esclusivamente del settore marketing. La frase era infatti scritta per sensibilizzare le persone circa un problema che a livello sociale negli ultimi tempi sta diventando sempre più di stretta attualità dopo i tremendi fatti di cronaca recenti. Gli attacchi ricevuti dagli haters nei confronti di Valentina De Laurentiis hanno portato la responsabile marketing del Napoli a chiudere il proprio account.

La parte sana del web ha invece stigmatizzato questi insulti ma la figlia del presidente De Laurentiis ha deciso comunque di chiudere il suo profilo. Non è la prima volta che accade una cosa del genere nei confronti di chi, nonostante scriva o si occupi di altro, venga idealizzato come responsabile – in questo caso – di mancate trattative. La vicenda Gabri Veiga ha avuto dell'incredibile e sicuramente il Napoli è stato fortemente criticato dalla tifoseria partenopea per aver perso troppo tempo a chiudere questo affare che sembrava ormai in dirittura d'arrivo.

Il Napoli ha cercato di limare piccoli dettagli sulla cifra economica da corrispondere al Celta Vigo ma proprio in questo stallo ad approfittarne è stato il club saudita che ha messo sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni chiudendo l'acquisto del giocatore. Si tratta di uno dei primi giocatori Under 21 ad accettare la corte del campionato arabo a fronte di un ingaggio monstre da quasi 12,5 milioni di euro a stagione. Discorsi e dinamiche che chiaramente non interessano a Valentina De Laurentiis usata come capro espiatorio di una vicenda totalmente estranea a lei.