Valentin Gomez distrugge il Velez: "Campi orrendi, ma hanno comprato 32 ventilatori per la siesta" Il difensore del Velez Valentin Gomez ha sparato a zero contro la sua società, che gli aveva reso la vita difficile nel momento in cui stava trattando con l'Udinese: "Palestra e spogliatoi inadeguati, terreno di gioco orrendo".

A cura di Alessio Morra

Valentin Gomez è uno dei difensori argentini più seguiti dagli operatori di mercato. 21 anni compiuti, è stato a un passo dall'Udinese, ma poi tutti è sfumato. Gomez ci è rimasto male, ma non ha potuto far altro. Continua con il Velez, ma ha il dente avvelenato con il suo club, che, a suo dire, non lo ha trattato bene. E ha sparato a zero contro la società nell'intervista che ha fatto seguito alla partita con il San Martin.

Gomez spara a zero sulla dirigenza della sua squadra

Valentin Gomez si è sfogato e lo ha fatto in diretta TV utilizzando delle parole durissime. Se l'è presa con la società, in particolare con il presidente del Velez, che naviga nei bassifondi della classifica. In un minuto e mezzo di intervista ha detto che i campi di allenamento sono orrendi, testualmente: "Fanno schifo", poi ha detto che gli spogliatoi andrebbero ristrutturati e che la palestra non è adatta per una squadra di prima divisione. Infine ha fatto sapere che la società ha comprato 32 ventilatori per la ‘siesta'. Insomma un quadretto davvero da squadra non di prima fascia.

Gomez e le conseguenze della trattativa con l'Udinese

Poi Gomez ha parlato della trattativa con l'Udinese, svanita nel mercato di gennaio, e soprattutto del post trattativa, che per lui è stato terribile. Quelle parole fanno capire perché il difensore argentino è sul piede di guerra con la sua società. In Argentina se n'è parlato tantissimo, con i tifosi del Velez divisi. Queste le parole del difensore: "Dovevo trasferirmi all'Udinese, ma non ci sono stati i permessi. Il problema grosso è stato un altro. Perché in attesa di capire se la trattativa si concludesse mi hanno fatto piangere in una stanza per dieci giorni. Quello che è stato detto è vero: ho fatto sedute di allenamento in piazza".