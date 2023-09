Vaessen perde di sensi dopo un terribile scontro in RKC Waalwijk-Ajax: giocatori in lacrime La partita tra RKC Waalwijk e Ajax è stata interrotta dopo terribile scontro che ha coinvolto Etienne Vaessen. Il portiere dell’RKC si è scontrato con Brian Brobbey, perdendo i sensi. Dopo la rianimazione ha ripreso conoscenza.

A cura di Marco Beltrami

Ore di apprensione in Olanda per le condizioni di Etienne Vaessen, portiere dell'RKC Waalwijk che ha perso i sensi in campo dopo un tremendo scontro con un giocatore dell'Ajax. La situazione è sembrata sin da subito molto grave, come confermato dalla reazione di compagni e avversari, disperati in campo. Le ultime notizie provenienti dall'Olanda fanno ben sperare visto che a quanto pare i tentativi di rianimazione sono andati a buon fine e Vaessen era cosciente poi in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Frank van Mosselveld, direttore generale dell'RKC, ha fornito un aggiornamento sullo stato di Etienne Vaessen: "Ha ripreso conoscenza ed è stato portato in ospedale. Grandi complimenti ai medici che hanno subito seguito il protocollo e iniziato la rianimazione. Per i presenti è stato uno choc perché hanno pensato ad un problema cardiaco. Non è sembrato così".

L'episodio si è verificato nel finale del match del massimo campionato olandese con gli ospiti in vantaggio di 3-2. L'estremo difensore della squadra di casa in occasione di un'uscita bassa è stato travolto dal poderoso Brian Brobbey. L'impatto è stato molto violento, e infatti il portiere è rimasto subito sul terreno di gioco privo di sensi dopo aver ricevuto una botta al capo. Immediatamente i giocatori presenti nella zona del campo hanno richiamato l'intervento dei sanitari, con ampi gesti.

La situazione è sembrata subito molto grave e come accaduto in occasione del malore di Eriksen negli ultimi campionati Europei, gli addetti ai lavori con la collaborazione dei giocatori hanno provveduto a schermare il punto in cui si apportavano i primi soccorsi a Etienne Vaessen. La partita è stata ovviamente sospesa, con i calciatori apparsi sotto shock. Molti di loro si sono lasciati andare alle lacrime, a conferma della difficoltà della situazione.

Dopo diversi minuti, con la massima cautela Vaessen è stato trasportato via in barella immobilizzato. Il colpo rimediato alla testa è stato molto forte, e l'unica indiscrezione che trapela al momento è che il ragazzo ha ripreso i sensi dopo i 6 minuti della rianimazione in campo. Il match nel frattempo è stato sospeso definitivamente in quanto i protagonisti erano molto provati psicologicamente e non in condizione di proseguire, preoccupati per le condizioni dell'estremo difensore.

Brobbey che si è sentito responsabile dell'infortunio del suo avversario si è messo a pregare in campo. L'Ajax attraverso un post su X ha manifestato vicinanza all'avversario nella speranza che arrivino presto buone notizie.

Etienne Vaessen è un estremo difensore classe 1995 che ha vissuto tutta la carriera nell’RKC Waalwijk. Abile tra i pali, fa della fisicità uno dei suoi punti di forza. In questa occasione ha confermato il suo coraggio con un intervento provvidenziale per anticipare il centravanti dell’Ajax.

(in aggiornamento)