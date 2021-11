Uruguay-Argentina dove vederla in TV e streaming su Mola TV: orario e canale della partita Uruguay e Argentina si affrontano nella 13a giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 della zona sudamericana. L’incontro si disputerà a Montevideo sabato 13 novembre, a mezzanotte ora italiana. Non sarà possibile vedere la partita in diretta TV in Italia, ma solamente in streaming su Mola TV.

A cura di Alessio Morra

A Montevideo stanotte si affrontano l'Uruguay e l'Argentina nella partita valida per la 13a Giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. La sfida è in programma stanotte con calcio d'inizio previsto per la mezzanotte ora italiana (le 20 ora locale). Il match sarà visibile in diretta streaming su Mola TV. La gara tra la Celeste e la Seleccion è una delle più sentite in assoluto tra quelle sudamericane e ha un peso specifico importante: la nazionale guidata da Tabarez, scivolata al quinto posto dopo due pesantissime sconfitte, ha bisogno di punti e non può più sbagliare se vuole evitare i playoff.

I vincitori della Copa America 2021, ancora imbattuti, sono a un passo dalla matematica qualificazione grazie ai 25 punti conquistati in 10 partite. All'incontro non prenderà parte Leo Messi, che a causa di un infortunio muscolare ha saltato le ultime gare del Paris Saint Germain.

Scaloni recupera Lionel Messi: la Pulce, non in splendida forma, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio all'attaccante juventino Dybala insieme a Lautaro e Di Maria. L'Uruguay deve rinunciare all'infortunato Cavani, in attacco la coppia Suarez-Torres.

Partita: Uruguay-Argentina

Uruguay-Argentina Quando si gioca : sabato 13 novembre 2021

: sabato 13 novembre 2021 Dove si gioca : Stadio Campeón del Siglo

: Stadio Campeón del Siglo Orario: 0.00

0.00 Canale TV : –

: – Diretta streaming : Mola TV

: Mola TV Competizione: Qualificazioni Mondiali 2022, 13a giornata

Uruguay-Argentina, dove vederla in diretta TV

Allo Stadio Campeón del Siglo, la casa del Penarol, scenderanno in campo l'Uruguay e l'Argentina. In Italia non sarà possibile vedere in diretta televisiva l'incontro tra le nazionali di Tabarez e Scaloni. Nessuno dei broadcaster italiani infatti ha acquistato i diritti per la trasmissione nei match di qualificazione del Sud America.

La diretta streaming di Uruguay-Argentina

Allo scoccare della mezzanotte di sabato 13 novembre ci sarà il calcio d'inizio di Uruguay-Argentina, che sarebbe visibile in Italia solo in streaming, per farlo bisognerà collegarsi sul sito internet di Mola TV, che ha acquistato i diritti televisivi delle Qualificazioni ai Mondiali del SudAmerica.

A che ora si gioca

L'incontro si terrà alle ore 20 di Montevideo. Tra l'Italia e l'Uruguay ci sono quattro ore di fuso orario. Dunque il match che chiuderà la tredicesima giornata delle Qualificazioni sudamericane prenderà il via alle 0.00 di sabato 13 novembre.

Qualificazioni Mondiali, le probabili formazioni di Uruguay-Argentina

Uruguay (4-2-3-1): Muslera; Gonzalez, Jimenez, Godin, Piquerez; Nandez, Vecino, Bentancur; Arambarri; Suarez, Alvarez. All. Tabarez

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Correa, Lautaro, Di Maria. All. Scaloni

La classifica delle Qualificazioni Mondiali sudamericane

Il Brasile è a un passo dalla qualificazione, vicina anche l'Argentina. Per la terza e la quarta posizione che danno il pass diretto a Qatar 2022 c'è bagarre, con sette squadre in lizza per due posti, chi si piazza al quinto posto giocherà un playoff intercontinentale.

1) Brasile 31

2) Argentina 25

3) Ecuador 17

4) Colombia 16

5) Uruguay 16

6) Cile 13

7) Bolivia 12

8) Paraguay 12

9) Perù 11

10) Venezuela 7