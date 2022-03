Un’ombra a Barcellona, la rinascita all’Aston Villa: Coutinho fa gol e diverte con la cura Gerrard Philippe Coutinho è rinato all’Aston Villa con la cura di Gerrard: il brasiliano fa gol e diverte, a Barcellona si chiedono perché da loro non ha funzionato.

A cura di Vito Lamorte

La nuova vita di Philippe Coutinho. Il calciatore brasiliano nella scorsa sessione di mercato è passato all'Aston Villa in prestito e da quel momento la sua stagione, così come quella dei Villans, è svoltata. La cura di Steven Gerrard per l'ex trequartista dell'Inter sta dando i suoi frutti e il brasiliano somiglia sempre più a quel giocatore che un giorno ha lasciato il Liverpool per diventare l'acquisto più costoso nella storia del Barcellona.

Gerrard, che è stato e ex compagno di squadra ai Reds di Coutinho, gli ha dato tutta la fiducia del mondo e lo sta facendo giocare dove vuole e dove rende meglio: il brasiliano sta rispondendo con prestazioni da vero leader tecnico e anche i numeri sono davvero interessanti. In dodici partite sono arrivati 4 gol e tre assist con la squadra di Birmingham: l'ex giocatore del Barça ha impiegato solo due mesi per dimostrare che tutte le brutte cose dette e scritte su di lui in Spagna non gli si addicevano.

Sembra cambiato tutto, dal linguaggio del corpo alla forma fisica, rispetto a ciò che si è visto al Camp Nou: adesso il classe 1992 si sente importante, tutti lo cercano e Gerrard gli sta dando tutti i minuti di cui ha bisogno per tornare al 100%. Il gol che ha aperto la vittoria in casa del Leeds United non fa altro che dimostrare quanto Coutinho si sta godendo la sua esperienza all'Aston Villa lontano dal fuoco mediatico del Barcellona.

Può cambiare in questo modo la vita di un giocatore senza l'attenzione sui media? Per tanti la pressione influisce tantissimo sulle prestazioni, e probabilmente anche il numero 23 dell'Aston Villa rientra in questa categoria.

Coutinho in un'intervista concessa a ESPN ha parlato del suo periodo al Barcellona e a chi gli ha chiesto se è pentito della sua scelta di lasciare la Premier per andare al Camp Nou ha risposto così: "No. In certi momenti devi prendere delle decisioni e uno dei miei grandi sogni era giocare nel Barcellona. In quel momento ho deciso così, con tanto amore, rispetto e gratitudine per il Liverpool e per le amicizie che avevo costruito in quel club. Non me ne pento".

Dopo diversi anni, in cui ha provato di liberarsene senza riuscirci, alla fine il Barcellona potrebbe anche riuscire a recuperare una discreta somma di denaro la prossima estate dai Villans: Gerrard è stato molto chiaro con il club e vuole disegnare il suo nuovo progetto sportivo attorno all'ex blaugrana ma l'Aston Villa vorrebbe negoziare una riduzione sia del cartellino, che attualmente è di 40 milioni di euro, che dell'ingaggio, che ammonta a 500mila sterline lorde a settimana.

L'ex centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese ha dato la sua versione, lasciando trasparire la sua idea: "Non controllo il monte stipendi o quanto paghiamo per i trasferimenti. Quel che posso fare è dare le mie opinioni ai proprietari e al direttivo. Guarderanno le gare e prenderanno la decisione finale ma Phil ha già dimostrato quello di cui è capace".

Intanto al Villa Park si godono il nuovo Philippe Coutinho, il resto si vedrà a fine anno.