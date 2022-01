Gerrard si assicura Coutinho all’Aston Villa, è ufficiale: il Barcellona lo cede in prestito Philippe Coutinho è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Ufficiale l’acquisto in prestito con diritto di riscatto del brasiliano che arriva dal Barcellona. Decisivo Gerrard nella trattativa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Steven Gerrard l'avevo chiesto e l'ha ottenuto. Ha sempre pensato che Philippe Coutinho non fosse quel giocatore visto al Barcellona. E così, sperando che il brasiliano possa ritornare quel talento fenomenale che ha incantato la Premier League nelle sue stagioni al Liverpool, se lo è assicurato nel suo Aston Villa. Ufficiale il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Gerrard, che è il tecnico della squadra inglese ma che ha giocato con Coutinho al Liverpool, spera che il brasiliano possa poi essere confermato anche per la prossima stagione.

Nel frattempo però c'è da sistemare una classifica che in questo momento vede l'Aston Villa fermo a 22 punti e in una situazione di mezzo che allontana di tanto la zona retrocessione ma che resta molto lontana dalla zona Europa. La sensazione è che questi 6 mesi serviranno a Coutinho per riprendere confidenza con il campo, facendogli trovare continuità dopo i tanti infortuni che l'hanno bloccato nelle ultime stagioni. Solo a quel punto l'Aston Villa potrà poi discutere il suo contratto con il Barcellona per la cifra del riscatto definitivo a fine stagione.

Il club inglese pagherà al giocatore una parte dell'ingaggio che sarà diviso con il Barcellona. Una soluzione che accontenta tutti, soprattutto lo stesso Coutinho che in Liga quest'anno è stato utilizzato davvero pochissimo da Koeman prima e da Xavi poi. Complice anche il contagio al Covid-19, Coutinho è infatti sceso in campo in 12 occasioni segnando anche due gol contro Valencia e Villarreal. Prestazioni che non hanno comunque convinto il club catalano a trattenerlo e soprattutto Xavi a credere in lui nel progetto tecnico di squadra che ha in mente dopo il suo arrivo in blaugrana. Coutinho potrà tornare così in Premier League lasciata nel 2018 dopo aver segnato 41 gol e 37 assist in 152 presenze con la maglia del Liverpool.