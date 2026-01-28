Union SG-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Union SG-Atalanta è la sfida valida per l’ultimo turno della fase campionato di Champions League. La partita tra la squadra di Hubert e quella di Palladino, si giocherà oggi, mercoledì 28 gennaio, alle 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Union SG-Atalanta è la sfida valida per l'ultimo turno della fase campionato di Champions League. La partita tra la squadra allenata da Hubert e quella di Palladino, si giocherà oggi, mercoledì 28 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Per la Dea l'occasione di blindare gli ottavi e capire se passerà il turno direttamente o attraverso i playoff. L'Atalanta è reduce dalla pesante sconfitta interna nell'ultimo turno contro l'Athletic Bilbao che si è imposto con il punteggio di 3-1 al Gewiss Stadium.

Un risultato che non ha messo in condizione l'Atalanta di rischiare l'eliminazione ma che avrebbe potuto favorire la qualificazione diretta agli ottavi. Dall'altra parte ci sarà invece la squadra belga che con 6 punti cerca una vittoria per sperare in una qualificazione ai playoff sperando però in una combinazione di risultati favorevoli sugli altri campi. Si tratta infatti di una delle 16 partite previste in contemporanea nell'ultimo turno proprio per evitare eventuali calcoli. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che manderanno in campo i due allenatori.

Partita: Union SG-Atalanta

Orario: 21:00

Dove: Stadio Constant Vanden Stock, Anderlecht (Belgio)

Quando: mercoledì 28 gennaio 2026

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: ultimo turno prima fase a gironi di Champions

Dove vedere Union SG-Atalanta in TV: la diretta a pagamento

La sfida tra Union SG e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Tutti gli abbonati potranno dunque collegarsi alla tv satellitare e sintonizzarsi ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport, ovvero i canali 204 e 253. Non è prevista una diretta gratis e in chiaro dell'evento.

Union SG-Atalanta in diretta streaming, dove vederla e l'orario

Union SG-Atalanta sarà inoltre disponibile per tutti gli abbonati Sky anche in streaming attraverso l'app di Sky Go che basterà scaricare su dispositivi mobili come smartphone e tablet accedendo con le proprie credenziali. In alternativa anche l'opzione NOW.

Le probabili formazioni di Union SG-Atalanta, partita di Champions League

UNION SG (3-4-1-2): Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. All. Hubert.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.