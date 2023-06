Under 21 fuori dall’Europeo, l’accusa durissima al CT Nicolato: “Ha santi specialissimi in Paradiso” La delusione per l’eliminazione dell’Under 21 all’Europeo è ancora fortissima: sul banco degli imputati c’è il CT Nicolato, sia per il modo in cui ha fatto giocare la squadra che per la sua comunicazione.

A cura di Vito Lamorte

L'amarezza per l'eliminazione ai gironi dell'Europeo per l'Under 21 è ancora fortissima. La sconfitta contro la Norvegia ha condannato gli Azzurrini all'uscita dopo sole tre gare dal torneo continentale che si sta giocando in Romania e Georgia: una delusione enorme.

Dopo la sconfitta contro la Francia all'esordio, la vittoria contro la Svizzera faceva ben sperare ma lo 0-1 rimediato contro gli scandinavi firmato da Botheim è stato una vera mazzata per la selezione allenata dal Paolo Nicolato. Squadra che a tratti è stata anche sfortunata, soprattutto per gli episodio arbitrali nella prima partita, ma visto il potenziale in rosa ci si aspettava molto di più da questa spedizione.

In questo modo l'Itali fallisce la qualificazione ai Giochi Olimpici per la quarta edizione di fila e non riesce ad arrivare in fondo ad un torneo U21 da diversi anni: le semifinali mancano dal 2017 mentre la vittoria addirittura dal 2004.

Claudio Gentile, ultimo CT dell'Under 21 a vincere l'Europeo, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Libero e ha parlato del flop della selezione guidata da Paolo Nicolato con termini durissimi: "Il peggio possibile. Nel senso che questo fallimento ad opera della Norvegia mi addolora moltissimo. Amo l'azzurro. Sostenere che il ct non abbia colpe sarebbe ipocrita. Non ho nulla contro la persona, ma Nicolato aveva già toppato un Europeo. Eppure era rimasto al suo posto, pronto a fallire ancora".

Dichiarazioni davvero pesanti da parte dell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana: "Mi chiedete se Nicolato ha dei santi in Paradiso? Direi santi specialissimi. Ai miei tempi le raccomandazioni valevano più dei meriti. Mi viene da pensare che dalle parti di Via Allegri, a Roma, sia rimasto tutto uguale".

La caduta è stata fragorosa e anche le reazioni non possono che essere pesanti in egual modo, soprattutto dopo le dichiarazioni di Nicolato: "È stata una partita strana, ma noi abbiamo fatto un grande percorso". Difficilmente l'attuale CT rimarrà al suo posto e si dovrebbe ripartire da un CT in sintonia con Roberto Mancini per un lavoro in completa sinergia con la Nazionale A.