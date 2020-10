È salito a sette il numero dei calciatori dell'Under 21 trovati positivi al coronavirus. L'ultima tornata di test effettuata sugli Azzurrini ha evidenziato altre criticità rispetto a quelle emerse nei giorni scorsi (Gabbia, Plizzari, Bastoni e Carnesecchi). Domani pomeriggio è in programma la partita contro l'Irlanda del Nord, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria: fischio d'inizio anticipato alle 17 (rispetto all'orario inizialmente previsto, 17.30), sarà lo stadio di Pisa ad ospitare l'incontro salvo decisioni clamorose. Perché è palpabile il rischio che dopo il forfait con l'Islanda ci sia un altro stop a causa della situazione di emergenza provocata dalla diffusione dei contagi. Al momento non si hanno notizie che vanno in questa direzione e il match resta in calendario.

La nota della Figc sui nuovi casi di positività

L’esito dei tamponi effettuati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ha evidenziato la positività di 3 test molecolari tra i giocatori della Nazionale Under 21. La squadra è in ritiro a Tirrenia dopo essere rientrata dall’Islanda. Ieri tutto il gruppo si era sottoposto ai tamponi, il cui esito era risultato negativo.

Italia-Irlanda a rischio rinvio

A comunicarlo è stata la stessa Federcalcio attraverso una nota ufficiale. A questo punto non è da escludere che possa altare anche la sfida in programma martedì contro l’Irlanda del Nord. Del resto, le prescrizioni della Uefa al riguardo sono molto chiare: si può giocare fino a quando una squadra ha almeno 13 calciatori (compreso il portiere) da poter schierare in campo. Difficile che si arrivi a un caso limite del genere ma è il tentativo di andare avanti con l'attività agonistica al netto della necessità di trovare spazi utili anche per effettuare gli eventuali recuperi.