Un'auto impazzita investe i tifosi dell'Espanyol prima del derby col Barcellona: ci sono diversi feriti Tragedia sfiorata all'esterno dello stadio dell'Espanyol prima del derby contro il Barcellona in Liga. Un'auto impazzita investe improvvisamente i tifosi presenti nel piazzale: si contano diversi feriti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Scene di assoluta follia prima del derby tra Espanyol e Barcellona che potrebbe dare ai catalani la possibilità di vincere il titolo in Liga. All'esterno dello stadio è accaduto di tutto. Prima gli scontri con la polizia, la tensione e alcune cariche. Poi accade qualcosa di assolutamente imponderabile. Sono diversi i video sui social in cui vengono mostrate le immagini di quella che poteva essere una tragedia e che solo per fortuna è stata evitata, almeno in parte. Un'auto impazzita infatti parte a tutta velocità dal piazzale esterno allo stadio e investe diverse persone.

Inizialmente non si capisce cose stesse accadendo. L'auto bianca sembra essere accerchiata dai tifosi dell'Espanyol che lanciano anche alcuni oggetti contro il veicolo. La polizia sembra fare scudo ma all'improvviso restano scioccati dinanzi al gesto dell'automobilista che accelera e investe tutti coloro i quali si trovavano davanti al veicolo. Al momento, secondo le ultime stime giunte delle autorità spagnole che riferiscono in tempo reale quanto accaduto, sono 13 i feriti, di cui 4 in condizioni moderatamente gravi e 9 lievi, in seguito all'incidente di Cornellà.

I tifosi dell'Espanyol non volevano che si giocasse la partita

Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il conducente del veicolo avesse fatto un tentativo per addentrarsi in una zona in cui moltissimi tifosi dell'Espanyol stavano in quel momento sostando a piedi. Dalle prime ricostruzioni fatte pare che l'autista della Peugeot avesse investito una donna rimasta incastrata sotto l'auto. Le persone presenti hanno provato a scuotere la vettura nel tentativo di far uscire la persona intrappolata ma il conducente avrebbe accelerato di nuovo investendo diverse persone come evidenziato dalle immagini. A causa dell'incidente fuori dallo stadio, i tifosi dell'Espanyol hanno abbandonato i loro posti dietro la porta dello stadio e non volevano che la partita si giocasse.

In altri video postati sui social si vedono diverse persone insanguinate pronte per essere assistite dai soccorsi. Il caos diventa totale e la notizia di quanto accaduto giunge anche alle orecchie del direttore di gara e degli arbitri designati. Inizialmente si pensava che la partita non si dovesse giocare ma poi dopo un breve colloquio con la polizia si è deciso che si potesse procedere con la disputa del match che in questo momento si sta regolarmente giocando. Quanto accaduto però sarà sicuramente oggetto di indagini nei prossimi giorni per appurare le responsabilità di ognuno.